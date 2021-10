Mainstockheim vor 25 Minuten

Projektchor Chorazon: Musikalische Zeitreise in die 60er

Mit interessanten Werken und besonderen Arrangements wird der Konzertchor Chorason am Freitag und Samstag, 22. und 23. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr in der Turnhalle Mainstockheim wieder so manche Lücke im Chorrepertoire auf hohem Niveau füllen. "Back to the Sixties" – der Titel verspricht eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen und Genres, heißt es in der Ankündigung. Aus dem schier unerschöpflichen Fundus dieses Jahrzehnts präsentiert der Chor Chorason unter der Leitung von Uwe Ungerer ein abwechslungsreiches Programm von den Beatles, The Doors, Hildegard Knef, aus dem Musical Hair, von Ray Charles, Crosby, Stills & Nash, Simon & Garfunkel und vieles mehr. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Anmeldung bis 16. Oktober per E-Mail an: reservierung@stimmvereinigung.de oder unter Tel.: (09321) 23302 erforderlich. Eintrittskarten sind auch am 18./19. und 20. Oktober jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Zang-Haus zu erwerben.