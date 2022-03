Schwarzach vor 20 Minuten

Projekt Zukunftswald - alles beginnt im Kleinen

Der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Seit Jahren zieht Jürgen Weinbeer immer wieder junge Bäume auf und verpflanzt sie in den Wäldern rund um Schwarzach. Ausgehend von den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels initiierte er jetzt das Projekt Zukunftswald Schwarzach. Die Idee – etwas tun fürs Klima und den Kindern die Natur nahebringen. Bei Bürgermeister Volker Schmitt stieß er sofort auf offene Ohren. Das Gemeindeoberhaupt stellte ein Stück Waldfläche im Hörblacher Wald zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof, dem Förster Andreas Hiller, freiwilligen Helfern und dem freudigen Einsatz der dritten Klassen der Grundschule Schwarzacher Becken konnten 200 bis 300 neue Eichenbäume gepflanzt werden. Eine gemeinsame Sache für das Klima. Bevor alle mit dem Spaten loslegten, erklärte der Förster, warum Bäume und Wälder wichtig für das Klima sind und warum es sich lohnt, Bäume zu pflanzen. Der Wald ist nicht nur Leidtragender des Klimawandels, er ist gleichzeitig ein wichtiger Baustein, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. So lernten die Kinder, dass Bäume nicht nur CO2 binden und Holz liefern, sondern auch die Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten fördern. Es sollten Bäume gepflanzt werden, die möglicherweise mit höheren Temperaturen und Trockenheit besser zurechtkommen. Die Eichenbäume gelten als robust und sollen sich in den nächsten Jahren entwickeln. Mit diesem Wissen pflanzten die Kinder ihre Baumsetzlinge mit großem Einsatz im Boden ein. Die Klassenlehrerinnen Carmen Käppner und Waltraud Dilling unterstützten ihre Schülerinnen und Schüler und freuten sich über deren Arbeitseifer. Wichtig ist die Botschaft: Jeder kann etwas für den Klimaschutz tun.