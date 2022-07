Was ist genau unter Alltagskompetenzen zu verstehen? Etwa waschen, bügeln, putzen? Dies sicherlich auch, doch die Lehrkräften Katja Rippel und Iris Kohler legten zusammen mit der Sportlehrerin Heidi Diener ihren Fokus auf die Bereiche Gesundheit und Sport.

Am Anfang standen die Fragen: Was ist ein gesundes Frühstück und warum ist es wichtig? Schaffen wir es, jeden Tag gemeinsam gesund zu frühstücken? Die Schüler waren vom Frühstücksprojekt hellauf begeistert und planten den Einkauf, kauften ein und trugen die schweren Taschen. Und ja, jeden Tag gab es ein gemeinsames gesundes Frühstück.

Natürlich durfte die tägliche Sporteinheit nicht fehlen; so läutete der Acht-Uhr-Gong den Morgensport ein. Die SchülerInnen absolvierten mit Bravour den Minibiathlon und Staffelläufe, durften die Sportgeräten der "Bewegten Pause" nutzen und spielten Kooperationsspiele. Das stärkte auch die Klassengemeinschaft.

Höhepunkt der Woche war der Besuch des Ökobauernhofs Schleyer in Repperndorf. Hier erfuhren die Lernenden, wo die Milch herkommt und was in welcher Saison wächst. Sie durften auch selbst aktiv werden und die Kühe füttern sowie streicheln. Später wurde mit den jungen Küken gekuschelt. Auf dem Heimweg waren alle glücklich und zufrieden und am nächsten Morgen verköstigten die Sechstklässler die Biomilch. Schnell ging diese besondere Woche mit vielen neuen Erfahrungen und zahlreichen weiteren Aktivitäten zu Ende.

Doch das Projekt erfuhr einige Wochen später eine erlebnisreiche Erweiterung. Die beiden Schulklassen besuchten das Nachhaltigkeitszentrum in Handthal. Nach einer kurzen Quizralley im Zentrum, bei dem die Teilnehmer viel über Pflanzen und Tiere im Wald sowie über Zero Waste lernten, begaben sie sich auf eine kleine Wanderung in den Steigerwald hinein. Alle genossen den kühlen Schatten der Bäume bei den sommerlich heißen Temperaturen und fühlten den Untergrund auf dem Barfußpfad. Am Ziel angelangt, sprangen alle in der Weitsprunggrube um die Wette, aber nicht nur im Wettbewerb untereinander, sondern auch gegen die Tiere des Waldes. So erfuhren die Schüler, dass ein Baummarder 1,50 m weit springen kann, ein Hase 2,0 m, ein Fuchs 3,5 m, der Förster 3,5 m und ein Wildschwein 4,0 m. Zu aller Begeisterung schafften einige auch "das Wildschwein". Richtig fröhlich und stolz auf die geleistete sportliche Arbeit ging es wieder nach Hause.

Am Ende waren sich alle einig: Das war ein wirklich tolles Projekt, bei dem viel gelernt - viel wichtiger aber - auch viel gelacht wurde.

Von: Iris Kohler (Klassenlehrerin) und Petra Krämer (Konrektorin, D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen)