Strukturwandel in Zahlen: Vom Jahr 2000 bis 2019 hat sich deutschlandweit die Gesamtzahl der Erwerbstätigen um rund 5,89 Millionen erhöht. Parallel schrumpfte in diesen zwei Jahrzehnten die Zahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft um 155 000 und im produzierenden Bereich um rund 390 000 Menschen.

Immer mehr arbeiten im Dienstleistungsbereich

Demgegenüber kletterte die Erwerbstätigenzahl im Dienstleistungsbereich um 6,43 Millionen. Für den Kreis Kitzingen meldet die Statistik für den Zeitraum 2000 bis 2019 ein Plus von 8800 Erwerbstätigen. Dabei verlor die Land- und Forstwirtschaft rund 600 Beschäftigte, die Industrie gewann 500, aber der gesamte Dienstleistungsbereich gewann unterm Strich 8800 Beschäftigte.

Vor Corona wuchs die Beschäftigtenzahl in der Dienstleistungsbranche bundesweit ständig. Das ergibt sich aus der Langzeitbetrachtung der Zahlen, die die Statistiker in der so genannten ''Erwerbstätigenrechnung'' errechnen. Die aktuellsten Zahlen für die lokale Ebene sind die Werte für 2019. Im Kreis Kitzingen gab es danach im Jahresdurchschnitt 2019 laut amtlicher Statistik 49 200 Erwerbstätige – werden die Selbständigen und mithelfende Familienangehörige, die hier miterfasst sind, von dieser Zahl abgezogen, waren darunter 43 500 Arbeitnehmende, also Arbeiter, Angestellte, Beamte und geringfügig Beschäftigte.

2500 Menschen sind in der Land- und Forstwirtschaft tätig

Bezogen auf alle Erwerbstätigen arbeiteten 32 100 (65,2 Prozent) in Dienstleistungsbranchen, also beispielsweise in der Verwaltung, im Handel oder Gastgewerbe, bei Versicherungen, Finanzinstituten, Unternehmensberatungen und Reinigungsfirmen, als Masseure und Masseurinnen, Friseur oder Friseurinnen oder therapeutische Dienstleistende. Weitere 2500 Männer und Frauen waren in der Land- und Forstwirtschaft tätig und 14 500 in produzierenden Bereichen, darunter 11 900 in Industrie- und Handwerksbetrieben sowie 2600 im Baugewerbe.

Wird der Dienstleistungssektor weiter nach den Tätigkeitsgebieten der Beschäftigten aufgedröselt, setzt sich deren Zahl so zusammen: 13 900 waren im Bereich "Handel, Verkehr, Gastgewerbe" sowie in der "Information und Kommunikation" tätig. Weitere 4800 Männer und Frauen arbeiten in der Sparte "Finanz-, Versicherungs- und unternehmensorientierte Dienstleistungen" sowie im "Grundstücks- und Wohnungswesen". Und 13 400 arbeiten im Bereich "öffentliche und sonstigen Dienstleistungen", "Erziehung" und "Gesundheit".

Fachkräftemangel auch in Corona-Zeiten

Das Verblüffende: Ausgehend von den genannten Zahlen hat sich auch in den Coronazeiten der Fachkräftemangel 2020/2021 verstärkt. Das teilt die Bertelsmann-Stiftung mit: "Deutsche Unternehmen berichten von einem noch größeren Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als vor Jahresfrist angenommen." In einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Stiftung mit einer Stichprobe von 7500 befragten Unternehmen gaben zwei Drittel (66 Prozent) an, dass bei ihnen momentan Fachkräfteengpässe bestehen. Im Bertelmann-Fachkräftemigrationsmonitor von Ende 2020 hatte etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (54 Prozent) die Erwartung geäußert, dass ihnen in diesem Jahr Personal fehlen wird.

Die Lage unterscheide sich je nach Branche, Region, Berufsbild und Qualifikation. Insbesondere falle auf, "dass die Fachkräftelücke bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung am größten ist: 48 Prozent der befragten Unternehmen berichten hier von einem Mangel". Mit Blick auf die Branchen zeige sich, dass der Pflegebereich sowie der Gesundheitssektor insgesamt besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind. Dass Beschäftigte diesen Bereich verlassen, weil ihnen der Stress zu groß und die Bezahlung zu niedrig ist, wird immer wieder berichtet. Präzise Daten dazu gibt es aber erst 2023. Auch dazu, wie viele im Gastgewerbe das Handtuch geworfen haben.