Der Forstbetriebsplan der Gemeinde beschäftigte die Casteller Gemeinderäte in ihrer Sitzung. Um zu erfahren, wie sich die Situation im rund 146 Hektar umfassenden Gemeindewald aktuell darstellt, hatte Bürgermeister Christian Hähnlein Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen eingeladen.

Der Fachmann zeigte auf, dass der Borkenkäfer auch im Casteller Wald erhebliche Probleme verursacht hat. Obwohl der Fichtenbestand in den Gemeindewäldern nur etwa acht Hektar betrage, mussten 2020 insgesamt rund 1100 Festmeter Holz geschlagen werden, das vom Käfer befallen war. Der gesamte Einschlag betrug 1200 Festmeter.

Arbeitskräfte fehlten

Allein im Flurstück Ödfeld in Richtung Wüstenfelden fielen laut Rammensee 840 Festmeter an. Für das größtenteils verkaufte Käferholz ließ sich seiner Aussage nach noch ein relativ guter Preis erzielen. Auf das Pflanzen neuer Bäume habe man im Vorjahr verzichtet, weil es zu trocken gewesen sei. Zudem, so Rammensee, fehlten im Herbst wegen der Corona-Krise die Arbeitskräfte aus Osteuropa, die sonst diesen Teil übernahmen.

Die endgültigen Zahlen für 2020 liegen zwar noch nicht fest, doch der Fachmann rechnet damit, dass die Gemeinde auch dank staatlicher Förderung sogar einen kleinen Gewinn erzielen dürfte. Für dieses Jahr hat der Förster den Holzeinschlag auf zunächst 650 Festmeter kalkuliert. Man müsse abwarten, ob und wieviel Käferholz hinzu komme, erläuterte Rammensee den vorsichtigen Ansatz.

Außerdem regte er an, diesmal von den bestehenden etwa acht Hektar Kahlflächen vier bis fünf Hektar wieder aufzuforsten. Man müsse allerdings im Frühjahr abwarten, ob es feucht genug sei, so der Forstmann. Sollte das der Fall sein, rate er zu einer Naturverjüngung. Das bedeutet, dass man zwischen den Eichen auch Baumarten wie zum Beispiel Ahorn, Baumhasel oder Esskastanien pflanzen solle. Zwar gebe es dafür keine Förderung, jedoch vertragen diese Arten die Trockenheit besser.

Das überzeugte Bürgermeister Hähnlein und die Räte. Bei den Zahlen hofft Rammensee, dass die Gemeinde 2021 mit einer „Nullrunde“ heraus komme, also ohne Defizit.

Kernweg bauen

In der Sitzung stellte Bürgermeister Hähnlein zudem vor, dass die Gemeinde einen Kernweg in den Weinbergen zwischen dem Ortsteil Greuth und Abtswind bauen möchte. Der Weg soll Teil eines Konzepts werden, das der Zusammenschluss der Dorfschätze für die Mitgliedsgemeidnen erstellt. Das Ganze wird dann zur Förderung eingereicht.

Außerdem wurde in der Sitzung bekannt gegeben, dass am Weingarten einige Arbeiten nötig sind. So müssen auf der Freifläche des gemeindeeigenen Ausflugslokals Bäume zurück geschnitten werden. Die Auffahrt am Eingang wird gepflastert, wie auch ein Bereich an einer Sitzfläche. Der Gemeinderat stimmte dem zu.