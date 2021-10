Kitzingen vor 15 Minuten

Proben für das Weihnachtsoratorium: Sänger gesucht

Die Chöre an der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen werden in einem gemeinschaftlichen Projekt am Sonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr das Weihnachtsoratorium (Kantaten I-III) von Johann Sebastian Bach mit Solisten und historischem Orchester aufführen.