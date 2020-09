Ochsenfurt vor 1 Stunde

Privatbrauereien Kesselring und Oechsner ausgezeichnet

Die diesjährige Qualitätssiegel-Auszeichnung der Brauring Kooperation verlief für die Privatbrauereien Kesselring aus Marktsteft und Oechsner aus Ochsenfurt erfolgreich. Laut einer Pressemitteilung des Braurings erhielten die beiden Brauereien nach erfolgreich bestandener Prüfung durch unabhängige Institute nach den Qualitätskriterien der Qualitätssiegelsatzung je eine Urkunde und eine goldenen Medaille, die diese ein Jahr lang werblich nutzen dürfen. Das Siegel wird lediglich an mittelständische Brauereien ausgegeben. Mit der Aussage der Auszeichnung "Privat, regional, ausgezeichnet" werden die Werte sowie die Verbundenheit der beiden Privatbrauereien mit der Region besonders herausgehoben, so die Mitteilung. Die Auszeichnung fand aufgrund der Corona-Pandemie im kleinen Rahmen in der Privatbrauerei Oechsner statt.