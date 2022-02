In seiner Juli-Sitzung hatte Prichsenstadts Stadtrat nach einer kontroversen Debatte mit 8:6 beschlossen, dass ein Radweg den Altort mit Neuses am Sand verbinden soll. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Rat mit einem Antrag von Fabian Uhl, nach dem sich die Stadt für die Aufnahme im Radwegeprogramm "Interkommunale Radwege" bewerben solle. Dazu müsste ein dreiseitiger Fragebogen ausgefüllt werden, der keiner großen Vorbereitung bedürfe. Bei einer Zusage gäbe es eine erhöhte Förderung zwischen 80 und 90 Prozent, gleichzeitig bedeute eine Zusage aber nicht die Verpflichtung, den Radweg auch umzusetzen. Und somit würde der Stadt auch kein finanzieller Schaden entstehen.

Seitens der Verwaltung wies Bürgermeister René Schlehr im Sachvortrag hin, könnten aktuell im Finanzplan keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. "Außerdem treten wir hier in Vorleistung, und es kann viele Monate dauern, bis wir das Geld gekommen", so Schlehr. Denn die Fördermittel würden erst nach Abschluss und Vorlage des Verwendungsnachweises fließen, wenn der Fördergeber auch über seine eigenen Finanzmittel verfügen würde. Dennoch sah Schlehr den Antrag als sinnvoll an, und er werde auch von der Verwaltung unterstützt.

Wortbeiträge brachten nichts Neues

Einmal mehr drehte sich die nachfolgende Debatte über Radwege im Speziellen (hier: Antrag Fabian Uhl) und im Allgemeinen (alle bislang im Rat diskutierten Radwege in der Großgemeinde mitsamt Anschlüssen an Nachbarorte). Argumentativ brachten die Wortbeiträge nichts Neues, gleichwohl tauschten die Ratsmitglieder alle längst bekannten Meinungen über Radwegverbindungen innerhalb der Großgemeinde und den Anschlüssen an etwa den 2Franken-Radweg aus (für was das neue Radprogramm auch ausgelegt ist).

Nun existiert zwar eine Radverbindung zwischen Prichsenstadt und Neuses am Sand. Doch wer den mit dem Rad ab dem Haupttor Prichsenstadts benutzt, fährt erst mit dem unebenen Kopfsteinpflaster im Altort und später auf einem zunehmend holpriger werdenden Wirtschaftsweg. Der geht in eine Schotterstraße über, die diverse Schlaglöcher und – nach Regen – nicht wenige Pfützen aufweist. Am Ende führt der Weg nach der kurvigen Unterführung unter der B 286 einen Kilometer auf der Staatsstraße 2420 nach Neuses am Sand weiter.

Zustimmung nach intensiver Debatte

In Punkto Kosten wies Schlehr darauf hin, dass ein Radweg zwischen 200 000 und 500 000 Euro pro Kilometer kosten würde, die Brückenbauwerke nicht eingerechnet. Und weil eine mögliche Trassenführung nicht zur Debatte stand, habe er auch nicht ausrechnen können, wie teuer die Verbindung von Prichsenstadt nach Neuses am Sand werden könne. Seinen Finanzplan wird der Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen besprechen, da die entsprechende Sitzung wegen Krankheit des Kämmerers Marco Kölln verschoben werden musste.

Nach intensiver Debatte stimmte der Rat mit 15:1 Stimmen dem Antrag von Fabian Uhl zu, sich für die Aufnahme im Programm zu bewerben. Für dieses Programm stellt der Freistaat bayernweit zehn Millionen Euro zur Verfügung.