Wieder einmal stand das Thema "Stellenmehrung im Bauamt" auf der Tagesordnung des Stadtrates Prichsenstadt, und wieder einmal verwandelte sich die Ratssitzung in einen Streit über die Notwendigkeit.

Im Zentrum stand der Bericht der Firma Schneider & Zajontz aus Heilbronn, die sich mit kommunaler Entwicklung befasst. Sie hatte im Bauamt Prichsenstadt den Personalbedarf abgeschätzt, den Stellenbedarf ermittelt und Stellenbeschreibungen durchgeführt, basierend auf den vergangenen drei Jahren und den bevorstehenden Aufgaben. Das Ergebnis dieses externen Gutachtens: Es bestehe "ein zusätzlicher Personalbedarf von 25 Wochenstunden in der Entgeltgruppe 6", verkündete Bürgermeister René Schlehr in seinem Sachvortrag im Rat. Diese Tarifgruppe verdient im Mittel etwa 3000 Euro brutto.

Am Ende einer einstündigen und teilweise hoch emotionalen Debatte stand ein Beschluss, dessen Auswirkung einigen Räten erst danach klargeworden war: Sie lehnten mit 9:7 Stimmen den zusätzlichen Arbeitsplatz im Bauamt ab in dem Glauben, das Thema dann erneut im Haupt- und Finanzausschuss debattieren zu können.

Vor einem Jahr schon einmal Stellen abgelehnt

Das Thema Stellenplan sorgt in Prichsenstadt wiederholt für Ärger. Vor fast einem Jahr hatte der Rat mehrheitlich beschlossen, den von Kämmerer Marco Kölln erstellten Stellenplan in seinen früheren Zustand zu versetzen. Die Folge: Die Stadt hätte mehrere bereits unterzeichnete Verträge mit pädagogischem Personal für das "Haus für Kinder", dessen Erweiterung ebenfalls der Rat beschlossen hatte, rückgängig machen müssen. In einer Sondersitzung heilte der Rat diesen Fehler, nachdem ihm die Folgen der eigenen Entscheidung bewusst geworden waren.

Der aktuelle Fall liegt ähnlich: Der Bürgermeister bekam eine Überlastungsanzeige aus dem Bauamt, ausgelöst auch durch ungezählte Anfragen und Arbeitsaufträge aus dem Stadtrat. Viele andere Arbeiten, so Schlehr, würden durch solche Anfragen und Aufträge der Räte liegenbleiben, etwa ein Kanalgutachten aus dem Jahr 2014, "das noch immer unberührt im Regal steht – auch ein Ergebnis von nicht ausreichendem Personal".

Mit der zusätzlichen Stelle würden, so Schlehr weiter, "Aufgaben aus dem Bereich Gewerbe, die derzeit noch der Stelle der IT-Fachkraft zugeordnet sind, verlagert werden können. Die Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen zum Straßenverkehrsrecht könnten zukünftig über die beiden Fachkraftstellen im Bauamt erledigt werden, was den Bauamtsleiter entlasten würde, argumentierte Schlehr.

Schlehr wirbt für mehr Personal

Schnell entspann sich eine ausgiebige Debatte im Gremium rund um den Bericht der externen Untersuchung. Schlehr rechtfertigte auf Nachfrage, dass er das externe Gutachten an das Heilbronner Büro statt an den Kommunalen Prüfungsverband vergeben habe. Das liege in seiner Entscheidungskompetenz. Auch erklärte er, dass die Verwaltung nicht ohne Weiteres ungenutzte Ressourcen in den Abteilungen beliebig hin- und herschieben könne, um strukturelle und zusätzliche Lücken durch Krankheitsausfälle zu kompensieren.

Im Laufe der Diskussion stand auch die Durchführung des Oldtimer-Treffens "Prichsenstadt Classics" auf dem Prüfstand, die vom Bürgermeister und einer Tourismusfachkraft organisiert wird. Selbst die Frage, wer die Protokolle schreiben und die Computer in der Verwaltung am Morgen hochfahren könne, war Inhalt der ausufernden Debatte.

Nach über einer Stunde Diskussion akzeptierten die Räte schließlich das externe Gutachten, wollten es aber in dieser Form nicht umsetzen. So entstanden zwei Anträge: die Einplanung der 25-Stunden-Stelle in den laufenden Haushalt, wie vom Bürgermeister gewünscht, und als Alternative eine erneute Beratung des Themas im Haupt- und Finanzausschuss, wie von Pascal Zörner beantragt.

Der Antrag der Verwaltung war der weitergehende und wurde mit 9:7 abgelehnt. Über Zörners Antrag wurde danach nicht mehr abgestimmt, weil es laut Schlehr keine neuen Fakten für eine weitere Behandlung des Themas mehr gebe.