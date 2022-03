Es ist vollbracht: mit 7:0 Stimmen beschloss der Haupt- und Finanzausschuss Prichsenstadt, dem Stadtrat die Verabschiedung des Haushaltes des laufenden Jahres zu empfehlen. Grundlage dafür ist der Finanz- und Stellenplan für die kommenden vier Jahre, den der durchweg männlich besetzte Ausschuss am Donnerstagabend ein zweites Mal diskutiert hatte.

Kämmerer Marco Kölln hatte alle Änderungswünsche des Gremiums aus der Sitzung vom 23. Februar eingearbeitet. Dadurch steigen die Investitionen der kommenden vier Jahre von 20 auf 30 Millionen Euro. Ende 2024 werden die Schulden nach Einschätzung des Kämmerers bei zwölf Millionen Euro liegen, Ende 2025 nach einer Sondertilgung nur noch bei acht Millionen.

Zweieinhalb Stunden lang durchkämmten die Räte akribisch den Finanzplan nach Sparpotenzial. Viele Möglichkeiten ergaben sich nicht, insbesondere bei den großen Posten wie der Dorferneuerung (DE) in Stadelschwarzach. Unter anderem muss die B22 als Durchgangsstraße dringendst ausgebaut werden, und beim Kanal zeigt sich ein seit 2010, also der Amtszeit von Adolf Falkenstein, anstehender Sanierungsstau. Unterm Strich sind für die DE 12,6 Millionen Euro veranschlagt, davon 4,8 Millionen Euro für die Kanalsanierung. Sie wird finanziert über die Auflösung der Rücklagen, Aufnahme von Krediten, einer Förderung durch das bayerische Programmes RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) und den Gebühren, die alle Einwohner der Großgemeinde zahlen. Auch an den Baumaßnahmen an der Kläranlage Bimbach (1,5 Millionen Euro) oder dem Anbau am Haus für Kinder (3,6 Millionen Euro) konnte niemand im Gremium rütteln.

Auch Kleinstbeträge nahmen die Räte unter die Lupe

Und so gingen die Räte auch Kleinstbeträge an, in der Hoffnung, die Einnahmen ein bisschen steigern und die Ausgaben einbremsen zu können. Thema war etwa, ob die Abrechnungen für die Mittagsbetreuung für das Haus für Kinder den Eltern wirklich monatlich per Post zugestellt werden müssten oder ob eine jährliche Kostenaufstellung nicht ausreichen würde. Oder ob eine Anpassung der Friedhofsgebühren und der Grund- und Gewerbesteuer was einbringen würde. Wobei der Kämmerer einwandte, dass bei einer Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer auch die Schlüsselzuweisung gesenkt würde, mit der finanziell klamme Kommunen unterstützt werden. "Zum Glück läuft das nicht als 1:1-Senkung", beruhigte Kölln den Ausschuss. Doch bevor man die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse bitte, so Stefan Deppisch, solle man genau überlegen, mit welchen Stellschrauben sie so wenig wie möglich belastet würden.

Eine Stellschraube ist nach Ansicht von Alfons Saugel die Einführung einer Pferdesteuer, die von mehreren Mitgliedern des Gremiums unterstützt und so an den Bürgermeister herangetragen wurde. Mit dem Thema Pferdesteuer hatte der Rat schon vor sechs Jahren schweren Schiffbruch erlitten und nach heftigem Gegenwind ad acta gelegt.

Auch zwei Baugebiete stehen auf der To-Do-Liste

Auf der To-Do-Liste stehen auch die geplanten Baugebiete Am Gehäg in Stadelschwarzach (geplant 2022) und Ziegelgärten VII in Prichsenstadt (geplant ab 2024). Wobei sich die Zufahrt zu Ziegelgärten VII mit 840 000 Euro als sehr teuer erweist. Die Staatsstraße, so Bürgermeister René Schlehr auf Anfrage von Schöpfel, müsse eine langgezogene Abbiegespur erhalten und dafür erweitert werden. Die Erschließungskosten der Baugebiete kämen über die Grundstücksverkäufe wieder rein. Ein Wermutstropfen in diesem Zusammenhang ist der Wegfall der "Strabs", der berüchtigten Straßenausbaubeitragssatzung. Für die erhält Prichsenstadt vom Freistaat 80 000 Euro (in Worten: achtzigtausend), verteilt auf vier Jahre.