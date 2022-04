Prichsenstadt vor 1 Stunde

Unfall

Autofahrerin prallt mit Rennradfahrer zusammen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Landkreis Kitzingen kam es am Montag an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall: Eine Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer und prallte mit ihm zusammen. Ein Rettungshubschrauber musste den 36-Järhigen in ein Krankenhaus bringen.