Prichsenstadt vor 36 Minuten

Prichsenstadt: Ausschüsse werden neu besetzt

In der vorigen Sitzung des Prichsenstädter Stadtrates hatte Bürgermeister René Schlehr das neue Ratsmitglied Ricky Haubenreich vereidigt, am Donnerstagabend stand nun die Neubesetzung in den Ausschüssen auf dem Programm. Haubenreich war für Ingrid Mehlert in den Stadtrat nachgerückt, nachdem Mehlert zunächst aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen ausgestiegen war und danach ihr Ratsmandat niederlegt hatte.