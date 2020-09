Dettelbach vor 1 Stunde

Premieren-Wort-Gottes-Feier zum Erntedank im Freien

Zum ersten Mal fand in Dettelbach - bereits vorgezogen - eine Wort-Gottes-Feier zum Erntedank im Freien statt. Im Skulpturenpark hatten sich rund 80 Besucher versammelt, um für die Ernte zu danken. Mitglieder des Pfarrgemeinderates hatten dazu extra einen Erntedankaltar gestaltet, wie es in einer Pressemitteilung der Pfarrei heißt. Wortgottesdienst-Beauftragte Barbara Dill, die den Gottesdienst leitete, betonte die Wichtigkeit des Dankes für die Gaben der Erde, auch wenn nur noch sehr wenige Personen direkt in der Landwirtschaft tätig seien. Sehe man den Erntedank jedoch im Kontext der Schöpfung, so sei dieses Fest weiterhin sehr wichtig im Leben von allen Menschen auf dem Globus. Musikalisch untermalt wurde der Gottesdienst von der Augustinus Combo. Die Mitfeiernden genossen die Atmosphäre des Ortes und die Gemeinschaft, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.