Lisa Faber ist die erste Weinprinzessin Obernbreits. Am Freitagabend im Anschluss an die Versammlung des Weinbauvereins wurde die Obernbreiterin von Altbürgermeister Bernhard Brückner gekrönt. Aus Lisa Faber wurde damit Lisa I.

Lisa Faber ist 18 Jahre alt, eine gebürtige Obernbreiterin, hat im vergangenen Jahr Abitur gemacht und studiert in einem dualen Studium Weinbau und Oenologie in Neustadt an der Weinstraße und im Ausbildungsbetrieb Schloss Hallburg in Volkach. Damit bringt sie eine wichtige Voraussetzung für das Amt der Weinprinzessin mit: Sie kommt zwar nicht aus einer Winzerfamilie, hat aber durch ihr Studium großes Wissen über den Wein. Und noch mehr. Denn, wie sie in ihrer kurzen Antrittsrede verriet: Bei einem Praktikum in der GWF hat sie ihre "Liebe zum Wein entdeckt", was sie dann auch zum Studium geführt hat.

Lange hatte Altbürgermeister Bernhard Brückner dafür geworben, dass auch Obernbreit eine Weinhoheit bekommt; in seiner 18-jährigen Amtszeit ist ihm dies aber nicht geglückt. Auch wenn er am Freitag bekannte: Die Krönung einer Weinprinzessin als eine seiner letzten Amtshandlungen – das wäre schon schön gewesen. Nun durfte Brückner das nachholen. Denn da Lisa I. keine Vorgängerin hat, die traditionell die Krone weiterreichen kann, durfte der Altbürgermeister ran, was ihm sichtlich Freude bereitete.

Krone mit Hinweisen auf den Ort

Die Krone: Sie wurde eigens für Obernbreit geschaffen. Designer Tim Trekoval fertigte dafür die Entwürfe an, die unter anderem die Silhouette des Obernbreiter Rathauses und das Gemeindewappen beinhalten, wie der Vorsitzende des Weinbauvereins Obernbreit, Christian Ottenbreit, schilderte. Auf der Suche nach einer geeigneten Kandidatin hatte er Lisa Faber vor zwei Jahren kennen gelernt und dabei festgestellt: "Das passt." Seine Anfrage wurde von der jungen Dame denn auch prompt positiv beantwortet. Die Corona-Pandemie hatte dann allerdings noch für eine Verzögerung gesorgt.

Freude bereitet Ottenbreit, dass nicht nur der Weinbauverein, sondern auch Bürgermeisterin Susanne Knof die Idee einer Weinprinzessin unterstützen. "Ich freue mich sehr, diesen historischen Moment mit euch teilen zu dürfen", sagte die Bürgermeisterin in der Veranstaltung. Lisa Faber sei die perfekte Botschafterin für die Weinlage Obernbreiter "Kanzel" und für die Gemeinde Obernbreit selbst.

Über das Regionalbudget der ILE Maindreieck konnte die Finanzierung der Krone bezuschusst werden, und von der Gemeinde Obernbreit erhält die neue Weinprinzessin eine Förderung ihrer Auslagen. Am Ende freute sich nicht nur die Bürgermeisterin auf "viele Feste zusammen mit Weinprinzessin Lisa I.".