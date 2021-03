Volkach erlebt am Samstag, 27. März, eine besondere Premiere: Denn an diesem Tag geht in der Stadt das Licht aus. Volkach beteiligt sich erstmals an der weltweiten Aktion des WWF namens Earth Hour, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. So wird zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Beleuchtung des Rathauses, des Oberen Tores und der Kirche St. Bartholomäus ausgeschaltet.

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein begrüßt die Teilnahme der Stadt an dieser Aktion, für die der Stadtrat grünes Licht gegeben hatte. „Mit unserer Teilnahme können wir buchstäblich ein Licht-Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen.“ In diesem Zusammenhang erinnert er auch an die Teilabschaltung der Leuchten auf der Volkacher Mainbrücke, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nicht nur in Volkach, sondern in ganz Deutschland und der Welt gehen am 27. März 2021 die Lichter aus: Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein betont, dass die Earth Hour eindrucksvoll zeige, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder könne sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.

Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 15. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr.

Weitere Infos unter www.wwf.de/earth-hour