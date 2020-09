Dettelbach vor 33 Minuten

Premiere in Dettelbach: Der erste Erntealtar im Freien

Zum ersten Mal richteten Mitglieder des Pfarrgemeinderates einen Erntealtar am Skulpturenpark in Dettelbach. Anlass ist die Wortgottesfeier am Sonntag. Damit diese einen feierlichen Rahmen in einem der schönsten Kunstparks im Landkreis bekommt, haben sich Marion Röschert, Maria Kirchner und Arthur Harth (von links) sehr viel Mühe gegeben, die Erntegaben in die Natur einzupassen, wie es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde heißt.