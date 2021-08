Der Landkreis Kitzingen verleiht seit 1985 den Umweltpreis an engagierte Personen, Institutionen und Vereine, die sich mit besonderen Aktionen um den Umwelt- und Naturschutz verdient gemacht haben.

In einer Feierstunde im Sitzungssaal des Landratsamtes überreichte Landrätin Tamara Bischof den mit traditionell 1000 Euro dotierten Umweltpreis zu gleichen Teilen an drei Preisträger als Anerkennung für viele ehrenamtlich erbrachte Stunden.

Gelbbauchunke erforscht

Der Biologe Johannes Kroiß beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Gelbbauchunke, die im Waldstück Klinge vorkommt. Er erforscht den Lebensraum und ermittelt die tatsächliche Anzahl vorkommender Individuen. Manchmal begleitet von seinen Kindern, fängt er Unken und stellt fest, ob er das Tier schon einmal gefangen hat. Sie lassen sich eindeutig anhand der Bauchfärbung ähnlich einem Fingerabdruck identifizieren. Mit den Untersuchung will er abschätzen, ob sich die Population bereits in einer genetischen Verengung befindet oder ob sie für den Fortbestand ausreicht.

Wie der Biologe ausführte, haben schwere amerikanische Fahrzeuge in der Klinge Mulden und Kleingewässer hinterlassen, in denen Gelbbauchunken ideal von den derzeitigen Niederschlägen profitieren.

500 Nistkästen aufgehängt

Der Steigerwaldclub, Zweigverein Iphofen-Kitzingen, hat in den letzten Jahren knapp 500 Nistkästen für Vögel, Fledermäuse und Siebenschläfer gebaut und rund um den Schwanberg aufgehängt. Ihr Wissen gaben Vorsitzender Volker Dungs und sein Stellvertreter Horst Altenhöfer sowie Thilo Gernert, der eigene Kästen entwickelt hat, an Schulklassen der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Schule in Iphofen weiter.

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden zudem Vogelfutterstellen gegen das abnehmende Nahrungsangebot gebaut und betreut. Die Futterstellenbetreuung erfolgt von Oktober bis April.

Im Rahmen der Ferienpassaktion stellte der Zweigverein "Jäger der Nacht" vor, damit Kinder Wissenswertes über Greifvögel und Fledermäuse erfahren. Der Zweigverein stellte einige seiner Nistkästen und Futterstellen im Sitzungssaal aus.

Wachstücher statt Frischhaltefolien

Der Umweltschutz liegt Paul Sagstetter aus Obernbreit als jüngstem Preisträger besonders am Herzen. Seit frühester Kindheit züchtet er Hühner und verkauft deren Eier. Als Imker vermarktet er zudem Honig. Da ihn das Thema Nachhaltigkeit schon lange beschäftigt, kam ihm der Gedanke, aus Baumwolltüchern und Bienenwachs eine Alternative zu Frischhaltefolien herzustellen, die mehrfach verwendbar und kompostierbar ist. Nach ersten Versuchen verkauft er die Tücher auf Märkten und in regionalen Geschäften und setzt damit Zeichen.

Kreisumweltreferent Klaus Sanzenbacher würdigte das breite Wirken der Preisträger und ihren Einsatz für die Natur, nicht erst seit dem Bürgerbegehren "Rettet die Bienen". Die Gelbbauchunke habe es in einem trockenen Landkreis schwer. Die Preisträger und junge Leute wie Sagstetter seien ein Hoffnungsschimmer, wenn es darum gehe, die Natur und die Heimat zu schützen.

Institutionen, Vereine und die Bürgerschaft können beim Landratsamt formlos Vorschläge für den nächsten Umweltpreis einreichen.