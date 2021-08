Auf der neu eingerichteten Praktikumsbörse des Landkreises Kitzingen können sich Schülerinnen und Schüler sowie Studierende über Praktikumsmöglichkeiten im Landkreis Kitzingen informieren. Mit der interaktiven Karte können Interessierte gezielt Angebote nach Branchen suchen oder aber sich ganz allgemein einen Überblick verschaffen, welche Unternehmen in der Nähe Praktika anbieten. Zur Auswahl stehen ein- bis zweiwöchige Praktika, längere Praktika sowohl während der Schulzeit als auch in den Ferien, Praktika für Studierende, aber auch Ferienjobangebote. Ebenso zeigt die Praktikumsbörse, welche Ausbildungsrichtungen angeboten werden.

Die Breite des Angebots hat es in sich: Zum Start präsentieren sich über 100 Unternehmen und Einrichtungen mit mehr als 140 verschiedenen Ausbildungsrichtungen und Berufen, in denen Praktika absolviert werden können. Am häufigsten finden sich Büro- und Industriekaufleute darunter, sowie viele Ausbildungsmöglichkeiten in der Gastronomie. Aber auch außergewöhnlichere Berufe wie Silberschmied/in oder Maßschneider/in können im Landkreis Kitzingen erlernt werden.