Nach den erfolgreichen Bläserklassen der Jahre 2007 bis 2021 gehen die Grundschule Volkach, die Grundschule Sommerach und die Musikschule Volkacher Mainschleife auch künftig gemeinsame Wege."Bläserklasse" stehe dabei als Kürzel für das "Klassenmusizieren mit Orchesterblasinstrumenten".

Kinder erhalten in der Bläserklasse die Chance, ein Instrument spielen zu lernen, welches sie möglicherweise auf ihrem ganzen weiteren Lebensweg begleiten wird. Mit der für das Musizieren nötigen Präzision, der Ausdauer, der Geduld, der Verlässlichkeit und dem Vertrauen in das eigene Können erwerben die Kinder Eigenschaften, die weit über das Musizieren hinaus von grundlegender Bedeutung seien, wie es in einem Presseschreiben der Verwaltungsgemeinschaft Volkach heißt. Sie erfahren sich als Mitglieder eines Orchesters und damit einer Gemeinschaft, die auf eine harmonische Zusammenarbeit angelegt ist – sie müssen deshalb Verantwortungsbewusstsein entwickeln sowohl für den eigenen Erfolg als auch für den der ganzen Gruppe.

Start der neuen Bläserklasse im Februar 2022

Normalerweise erlernen alle Schülerinnen und Schüler einer Bläserklasse über einen Zeitraum von zwei Jahren zeitgleich und gemeinsam ein Orchesterblasinstrument. Der Unterricht gliedert sich in zwei Bereiche: einmal wöchentlich gemeinsamer Orchesterunterricht und einmal wöchentlich instrumentenbezogener Registerunterricht.

Da aufgrund der Pandemiebestimmungen der vergangenen Monate die übliche Findungsphase (Informationsveranstaltungen in der Schule, Austesten aller Instrumente vor Ort, Priorisierung von Instrumenten, Bewertung der individuellen Eignung in Bezug auf Instrumentenwünsche) nicht möglich war, wird der Start der neuen Bläserklasse von September 2021 auf Februar 2022 verlegt.

Termine für die Informationsveranstaltungen finden nach Rücksprache mit beiden Schulen zu Beginn des Schuljahres in den Grundschulen Volkach und Sommerach statt. Damit bleibt den Kindern genügend Zeit, "ihr" Instrument für die zukünftige Bläserklasse zu finden.

Die gemeinsamen Bläserklassenproben finden jeweils am Montagnachmittag statt. Die Schulbusse können von den Schülerinnen und Schülern kostenfrei genutzt werden. Der Registerunterricht erfolgt im Rahmen des Instrumentalunterrichtes der Musikschule Volkacher Mainschleife durch staatlich geprüfte Musiklehrer und findet nach Absprache in den Unterrichtsräumen der Musikschule (Jugend- und Kulturspeicher) statt.

Für Anmeldungen und Fragen steht der Leiter der Musikschule Volkacher Mainschleife, Philipp Klinger, unter Tel: (09381) 716314 zur Verfügung. Anmeldeformulare stehen auf der Homepage der Musikschule www.musikschule.volkach.de im Downloadbereich bereit.