Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Präventionstag am EGM

Kürzlich fand ein Projekttag am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach für die 5. und 6. Klassen zum Thema "Selbstbehauptung – Kinder stärken" in Zusammenarbeit mit dem KJR Kitzingen und externen Fachkräften statt. Respektvolles und achtsames Verhalten im Umgang miteinander ist die Basis für ein gutes Miteinander am EGM. Der Schule und der Abtei ist es ein sehr wichtiges Anliegen, mit den Kindern im Rahmen der Präventionsarbeit über das Thema "Mobbing, Gefahren im Netz und sexuelle Gewalt" zu sprechen, ihnen mögliche Auswege aus schwierigen Situationen aufzuzeigen, Hilfen anzubieten, sie in ihrer Selbstbestimmung zu ermutigen und die Persönlichkeit der Kinder zu stärken. Theaterpädagoge Dirk Bayer präsentierte mit seiner Kollegin das interaktive Theaterstück "Krasses Zeug" zum Thema Umgang mit Medienkonsum und Medienwelten. Dabei geht es um Szenen, die zum Eingreifen bewegen, und zwar mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schülern aktiv bei der Lösungsfindung miteinzubeziehen. Die Schüler sollen sensibilisiert werden, genau hinzusehen und hinzuhören und das zu hinterfragen, was sie erleben. Am Nachmittag fand ein Selbstsicherheitstraining statt und die Tutoren, unter der Leitung von Studiendirektorin Andrea Weber-Brandt, rundeten den Tag mit einer Feedbackrunde, einer Collage und einem "Parcours des Vertrauens" ab.