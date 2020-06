Prächtige Rosen im Hobbygarten

Etwa 15 Meter hoch ist diese Rose im Garten der Astheimerin Doris Sauer an einer alten Kiefer hochgeklettert. Die mächtige, rosa blühende Kletterpflanze (im Hintergrund) trägt den Namen Paul´s Himalayan. Unmittelbar davor rankt eine weiße Bobbie James Rambler-Rose an einem alten morschen Zwetschgenbaum etwa vier Meter gen Himmel.

Trotz des Alters und dem Rosenbewuchs liefere der Zwetschgenbaum immer noch an manchen Ästen reife Früchte, erklärt die passionierte Hobbygärtnerin. Vor über 20 Jahren hat sie die beiden Rosenstöcke, die von Mitte Mai bis Juni blühen, in ihrem prächtigen Zier- und Nutzgarten gepflanzt. Mehrere Stunden pro Tag verbringt die 74-Jährige in ihrer grünen Oase. Ihr Motto: "Andere fliegen weg, ich fühle mich in meinem Garten am wohlsten."