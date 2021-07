Kerstin Schreyer, Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, hat diese Woche Post aus Kitzingen bekommen. Absender: Landrätin Tamara Bischof. Diese hatte vom Verkehrsausschuss den Auftrag bekommen, ein Protestschreiben nach München zu schicken. Thema: Mainschleifenbahn. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hatte dem Landkreis kürzlich mitgeteilt, dass die in Astheim startende Bahn nicht Anfang 2026 sondern erst Ende 2027 ins DB-Netz integriert werden soll. Seither schlagen die Emotionen hoch – samt des Protestbrief im Auftrag der Kreisräte.

In dem Schreiben wird noch einmal auf den Stand der Dinge hingewiesen: "Nach dem Vorliegen der positiven Fahrgastprognose für die Mainschleifenbahn fand am 2. September 2019 ein erstes Abstimmungsgespräch mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft statt. Dabei wurde die weitere Vorgehensweise abgestimmt, um die Reaktivierung der Strecke Astheim - Seligenstadt baldmöglichst umsetzen zu können. Ein konkreter Reaktivierungstermin wurde nicht genannt, allerdings wurde damals vermittelt, dass für das Planungs- und Ausschreibungsverfahren eine Vorlaufzeit von vier bis fünf Jahren vor Betriebsbeginn erforderlich sei und somit frühestens Ende 2025, eher Anfang 2026 als Reaktivierungszeitpunkt in Frage käme – falls alle erforderlichen Arbeiten, nach einem abgestimmten Zeit plan, von allen Beteiligten fristgerecht erledigt würden."

Weiter heißt es in dem Brief: "Der Gesellschaftsvertrag zur Mainschleifenbahn-Infrastruktur-GmbH (MIG) wurde am 17. Mai offiziell unterzeichnet. Die Mainschleifenbahn-Infrastruktur GmbH hat satzungsgemäß die Aufgabe, die Reaktivierung der Mainschleifenbahn und deren Integration in den allgemeinen Schienenpersonennahverkehr zu planen und umzusetzen. Die hierfür notwendigen Maßnahmen können bei planmäßigem Verlauf der zu ergreifenden lnfrastrukturmaßnahmen seitens der MIG bis zum 1. Januar 2026 vollständig erbracht werden."

Am Ende des Schreibens dann der Hinweis, dass der Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am 19. Juli "seinen Unmut über den geplanten Zeithorizont zur Reaktivierung der Strecke seitens der BEG zum 1. Januar 2028 deutlich zum Ausdruck gebracht" habe. Und: "Die Mitglieder des Ausschusses sind mit diesem Zeithorizont - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatten - nicht einverstanden."

Abschließend richtet die Landrätin einen Appell an die Ministerin: "Ich bitte Sie daher in Ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der BEG – auch im Sinne des Klimaschutzes - eine Reaktivierung der Mainschleifenbahn zum 1 . Januar 2026 zu ermöglichen."