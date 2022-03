Die Freien Demokraten können auch im Landkreis Kitzingen einen positiven Trend verzeichnen. Bei der Hauptversammlung in Wiesenbronn mit Neuwahlen hob der Kreisvorsitzende Hans Müller die erfolgreichen Wahlen auf kommunaler und auf Bundesebene hervor. Müller bleibt auch in den nächsten Jahren an der Spitze des FDP-Kreisverbandes. Die Mitglieder bestätigten den Kommunalpolitiker einstimmig als Vorsitzenden. Müller ist Kreisrat und auch Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Wiesentheid. Dort betreibt er eine Anwalts- und Steuerkanzlei. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Christina Amendt (Kitzingen) sowie Matthias Krönert und Jan Felix Beuerlein (beide Volkach) gewählt.

Im Rechenschaftsbericht hob der alte und neue Vorsitzende hervor, dass sich die Zahl der FDP-Mitglieder im Kreistag verdoppelt habe. Man stelle dort nun mit Matthias Krönert (Volkach) einen zweiten Vertreter. Positiv sei auch, dass die FDP zuletzt in Volkach wieder eine Liste für den Stadtrat aufstellen konnte. Das habe sich ausgezahlt, die FDP holte einen Sitz im Gremium.

Positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen

Außerdem erwähnte Müller in seiner Rückschau auf die letzten Jahre den im Vorjahr neu gegründeten FDP-Ortsverband in Kitzingen. Positiv ist auch die Entwicklung bei den Mitgliedern. So stieg die Anzahl im Kreisverband zuletzt um 21 Personen auf nunmehr 72 Mitglieder. Guter Hoffnung war Müller zudem, dass es bald einen Kreisverband der Jungliberalen geben wird. Eine Nachwuchs-Gruppe um Maximilian Riedel ist entstanden.

Mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Karsten Klein aus Aschaffenburg hatte die Versammlung einen interessanten Gast, der kurz zu aktuellen politischen Themen Stellung nahm. Das war zuvorderst der Ukraine-Konflikt, den er "auf das schärfste" verurteilte. Klein gab zu, dass man sich in den letzten Jahren in trügerischer Sicherheit gewogen habe. Er monierte, dass der Zivilschutz in der Zeit abgebaut wurde, was man nun bedauere. Eine Diskussion, wie man die Bundeswehr aufstellen solle, hätte man längst führen müssen, so Klein.

Impfpflicht und hohe Energiekosten

Beim Thema Corona kritisierte er, dass die Einschränkungen im Grundrecht nicht im Parlament entschieden wurden. Auf Nachfrage äußerte sich Klein zu brisanten Themen wie der Impfpflicht und den derzeit hohen Energiekosten. Die Einführung einer Impfpflicht sei immer unwahrscheinlicher, er selbst sei in der Frage noch unentschieden.

Bei den Energiekosten gebe es mehrere Überlegungen, so Klein. Hier gelte es, eine Lösung zu finden, die den Bürgerinnen und Bürgern direkt hilft, wurde aus der Versammlung gewünscht. Insgesamt merkte Klein an, dass man eine liberale Handschrift bereits bei vielen Themen der Regierung sehen könne.