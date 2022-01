Dettelbach vor 1 Stunde

Posaunenchor mit Weihnachtsliedern unterwegs

Der Posaunenchor ist derzeit unterwegs mit Weihnachtsliedern. Alljährlich um diese Zeit besuchen die Bläser Seniorenheime und Krankenhäuser im Landkreis. Wegen Corona mussten wir uns einschränken. Wir besuchten das Hornsche Spital in Dettelbach mit den Bläsern aus drei Familien. Dadurch konnten wir im Freien und dem nötigen Abstand die Bewohner besonders erfreuen. Viel Beifall erhielten wir auch heute im Ort an zehn Stationen. Über zwei Stunden musizierten wir an den verschiedenen Straßenplätzen. Weil am 4. Advent immer das Adventssingen am Marktplatz traditionell seit über 45 Jahren stattfindet und dies heuer leider nicht möglich ist, versuchen wir auch an Silvester von 13 bis 15 Uhr wieder dies als Ersatz zu pflegen. Unsere ähnlichen Traditionen der Ständchen haben einen Ursprung schon seit der Gründung im Jahr 1925, wo Pfarrer Wilhelm Matthes damals den Bläsern dies ans Herz legte, damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl, besonders der älteren Bürger, erhalten bleibt. Diesem Brauchtum wollen sich die Neuseser Bläser auch in Zukunft widmen.