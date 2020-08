Polizisten bedroht: Mann in Mainstockheim außer Rand und Band

Alles andere als friedlich ist das Wochenende am Samstag in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim verlaufen. Kurz vor 21 Uhr schlug ein 30-Jähriger auf ein Auto ein, in dem eine dreiköpfige Familie saß und forderte die jugendliche Tochter auf, auszusteigen. Als stattdessen der 57-jährige Vater ausstieg, wurde dieser von dem jungen Mann mit einer Bierflasche attackiert und gegen den Kopf geschlagen. Dabei wurde der Vater leicht verletzt.

Als die 50-jährige Ehefrau versuchte, den Angreifer zu beruhigen und den Streit zu schlichten, wurde auch sie leicht verletzt. Die Tatwaffe Bierflasche warf der Täter danach gegen die Glasscheibe einer Haustür eines Nachbarn, wodurch sie zu Bruch ging. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Hunderte Euro. Doch damit nicht genug.

Mann flüchtet vor der Polizei

Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei, konnte jedoch durch eine Fahndung entdeckt und festgesetzt werden. Auf der Flucht beschädigte er einen Zaun und eine Solarlampe an zwei verschiedenen Grundstücken und verursachte dabei Schäden in dreistelliger Höhe. Die Polizisten griff er an, spuckte auf sie und trat nach ihnen, so dass sie ihn am Ende festnehmen mussten. Außerdem wurden die Beamten laut Polizeibericht übelst beleidigt und bedroht.

Eine Passantin, die zufällig den Weg des jungen Mannes kreuzte, wurde ebenfalls beleidigt. Der junge Mainstockheimer stand offensichtlich unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, mehrfacher Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.