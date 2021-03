25-jährige schrammt nach Streit mit fast zwei Promille an einer Hauswand entlang

Nach einem Streit mit ihrem Partner setzte sich eine 25-jährige Frau am Samstag, um 1.30 Uhr, in ihr Auto und fuhr davon. In Rimbach in der Kardinal-Döpfner-Straße schrammte die Frau mit ihrem Wagen an einer Hauswand entlang und fuhr in Richtung Lülsfeld weiter. Am Ortsende blieb die Frau stehen und begann in ihrem Fahrzeug zu telefonieren. Dort wurde sie nach einem Hinweis eines Zeugen von einer Streife kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Frau starken Alkoholgeruch fest. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,94 Promille.

13-jährige Radfahrerin von Auto erfasst und verletzt

Eine 13-Jährige fuhr am Freitag um 7.15 Uhr von Michelfeld mit dem Rad in Richtung Mainbernheim. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte das junge Mädchen nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Wagen. Der 63-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Mädchen. Sie wurde mit einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus nach Würzburg geflogen.

Grauer Fiat Panda in Iphofen angefahren

Am Samstag, zwischen 13.50 und 14.45 Uhr, wurde dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Iphofen ein grauer Fiat Panda angefahren und am linken hinteren Radlauf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Kundin bemerkte den Schaden, als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Unbekannte steigen in den Rödelseer Kindergarten ein

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Samstag in den Kindergarten in Rödelsee ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Toilettenfenster an der Ostseite des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Im Gebäude wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

Laster berühren sich an den Spiegel, dahinter fahrendes Auto beschädigt

Am 26. März, gegen 15 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der KT12 von Großlangheim nach Hörblach. Zeitgleich fuhr ein Betonmischer in entgegengesetzter Richtung. Direkt dahinter fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto. Die beiden Lastwagen berührten sich an den Außenspiegel und infolge dessen zerbrachen die Spiegelkappen. Eine der Kappen schlug in der Frontschürze des Autos ein und beschädigte es. Wer den Unfall letztlich verursacht hat und somit auch für den Schaden aufkommen muss, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Kontrolle stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 27-Jähriger wurde am Freitag gegen 21 Uhr in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und dem Betroffenen die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Auto stand im Straßengraben: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug im Straßengraben neben der St2271 auf Höhe des Poco-Marktes in Kitzingen und informierte die Polizei. Ein offensichtlich alkoholisierter Mann stand neben dem Renault. Die Polizei geht davon aus, dass der 39-jährige Mann schon alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Warum der Mann mit seinem Fahrzeug im Straßengraben stand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die den weiß gekleideten Mann an seinem Renault gesehen haben sich unter Tel.: (0 93 21) 14 11 30 zu melden.

