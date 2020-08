Polizeibericht: Reihenweise Unfallfluchten und Blechschaden

Frontalzusammenstoß beim Abbiegen verursacht hohen Schaden

Am Samstagmittag ist ein 21-Jähriger mit seinem Audi A 4 von der Unteren Bachgasse in Kitzingen links in die Lindenstraße abgebogen. Dabei hat er die Einmündung so geschnitten, dass er mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 63-jähriger Fahrer rechts in die Untere Bachgasse abbiegen wollte, frontal zusammenstieß. Der Gesamtsachaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf über 10 000 Euro.

Fahrzeug fährt geparktes Auto an und flüchtet

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Holzberg in Volkach geparkten schwarzen Skoda Octavia angefahren und die linke hintere Tür des Autos eingedellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 2500 Euro.

Der Unfallverursacher ist mit einem blauen Fahrzeug unterwegs

An einem weißen Citroen C4, der am Freitagabend in der Schrannenstraße in Kitzingen geparkt war, ist ein unbekanntes Fahrzeug offensichtlich beim Vorbeifahren hängen geblieben. Dabei wurde die gesamte linke Seite des Citroens beschädigt. Der Halter bemerkte den Schaden am Samstagvormittag, als er wegfahren wollte. An dem weißen Auto konnte blauer Farbabrieb festgestellt werden. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Verursacher demnach um ein blaues Fahrzeug. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.