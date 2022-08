Neben fünf Verkehrsunfällen ohne Verletzte von Freitag bis Samstag meldet die Kitzinger Polizei in ihrem Bericht auch einige ungewöhnliche Fälle.

Streit auf dem Weinfestgelände: Mann nach Schlag offenbar bewusstlos

Ein Vater meldete am Freitagabend seinen Sohn, der sich auf dem Weinfest in Volkach aufhielt, bei der Polizei als vermisst. Die beiden hatten zunächst noch miteinander telefoniert. Dabei gab der Sohn an, dass er etwas zu viel Alkohol getrunken habe und nicht wisse, wie er nach Hause kommen solle. Dann brach das Gespräch unvermittelt ab. Der Vater konnte seinen Sohn anschließend nicht mehr erreichen und machte sich deshalb auf den Weg, um nach ihm zu suchen.

In Volkach angekommen, erfuhr er von der Festwache, dass sein Sohn gefunden sei. Dieser sei im Bereich des Marktplatzes von einer unbekannten Person von hinten angesprochen worden und habe dann – nachdem er sich umgedreht hatte – unvermittelt einen Schlag ins Gesicht bekommen. Daraufhin habe er das Bewusstsein verloren und sei in ein Gebüsch gestürzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen 23 Uhr und 1 Uhr ereignet haben soll.

Alkoholisiert am Steuer: Autofahrerin entfernt sich von der Unfallstelle

Torkelnd verließ am Freitag gegen 22 Uhr eine Frau nach einem Unfall in Marktbreit ihr Auto und entfernte sich von der Unfallstelle. Zuvor hatte sie den Warnblinker eingeschaltet und ihr Fahrzeug verschlossen. Ein Zeuge beobachtete die Szene. Er war durch ein lautes Geräusch aufmerksam geworden – die Frau war beim Befahren der Bahnhofstraße mit einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug kollidiert.

Dank der Beschreibung des Zeugen konnten die hinzugerufenen Beamten der Kitzinger Polizei die mutmaßliche Fahrzeugführerin rasch ermitteln. Sie trafen diese in deren Wohnung an. Da sich die Frau zur Wehr setzte, war eine Fesselung laut Polizei unumgänglich. In der Inspektion in Kitzingen wurde der Unfallfahrerin eine Blutprobe entnommen, ein Vortest hatte einen Alkoholwert von über 1,10 Promille ergeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Und: Sie muss mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht rechnen.

Hilfloser Jugendlicher: Polizei findet Dokumente – und zahlreiches mehr

Eine Polizeistreife fand am Freitagabend am Rande des Weinfestgeländes in Volkach einen stark alkoholisierten Jugendlichen. Die Beamten wollten dem augenscheinlich hilflosen Jugendlichen unter die Arme greifen. Da keiner der umstehenden Personen sachdienliche Hinweise geben konnte, um wen es sich bei dem jungen Mann handelt, suchten die Polizisten nach Ausweisdokumenten, die sie denn auch fanden.

Zum Vorschein kamen dabei aber auch verschiedene Betäubungsmittel, die umgehend beschlagnahmt wurden. Nach ärztlicher Begutachtung wurde der Weinfestbesucher nach Hause entlassen. Den Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen erwartet ein Strafverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontrolle am Gartenschaugelände: Polizei findet Marihuana

Eine Gruppe Jugendlicher traf die Polizei im Bereich des ehemaligen Gartenschaugeländes in Kitzingen an. Die Kontrolle ergab rasch, dass die jungen Leute unter dem Einfluss von Drogen standen. Als die Beamten die Personalien der Anwesenden feststellen wollten, gab eine Heranwachsende an, dass sie keine Ausweispapiere dabei habe. Ihren Namen und ihre Adresse wollte sie nicht nennen, also wurde sie durchsucht. Dabei fand sich in der Handtasche der Jugendlichen Marihuana, das beschlagnahmt wurde. Das Mädchen erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unbelehrbarer E-Scooter-Fahrer: Beim zweiten Mal gibt's eine Anzeige

In alkoholisiertem Zustand war ein junger Mann im Stadtgebiet von Kitzingen von einer Polizeistreife angetroffen und angesprochen worden. Die Polizisten trauten ihren Augen nicht, als sie dem Mann nur wenige Minuten später auf einem E-Scooter fahrend erneut begegneten. Sie hatten ihm beim ersten Mal eindringlich die Fahrt mit dem Elektro-Kleinstfahrzeug untersagt. Bei der zweiten Kontrolle musste er einen Alkoholtest machen, der einen Wert von über 1,60 Promille ergab. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Blutprobe auf die Wache und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Alkoholisiert am frühen Morgen: Busfahrer geht Polizei ins Netz

Bei einer Verkehrskontrolle in Dettelbach stellte die Polizei am frühen Freitagmorgen fest, dass der Fahrer eines Omnibusses offensichtlich alkoholisiert unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,10 Promille. Der Busfahrer musste in der Inspektion in Kitzingen eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auch ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mehrere Fahrzeuge der Post beschädigt: Polizei bittet um Mithilfe

Auf einem Betriebsgelände der Deutschen Post in der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen wurden zwischen Freitag und Samstag insgesamt zehn Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei stellte fest, dass bei den Wagen jeweils ein Außenspiegel demoliert war. Eine Verbundglasscheibe war derart traktiert worden, dass sie einen Riss hatte. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise zu ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.