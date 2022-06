Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom Sonntag, 26.06.2022

Verkehrsgeschehen

In der Zeit von Freitagfrüh, 25.06.2022 bis Samstagfrüh, 26.06.2022 wurden der Polizeiinspektion Kitzingen insgesamt 6 Verkehrsunfälle gemeldet. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Wiesentheid - Am 25.06.2022 gegen 19:15 Uhr fuhr eine 51-jährige mit ihrem Pedelec den Erlachsmühlenweg in Wiesentheid. Dabei stürzte sie aus Unachtsamkeit zu Boden. Die Pedelec-Fahrerin wurde dank des getragenen Schutzhelms nur leicht verletzt.



Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet

Mainbernheim - Am 25.06.2022 um 22:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Skoda-Fahrer den Kreisverkehr auf der B 8 in Mainbernheim von Kitzingen kommend und wollte diesen in Fahrtrichtung Willanzheim verlassen. Eine 38-jährige Mazda-Fahrerin fuhr zur selben Zeit von der Michelfelder Straße an den Kreisverkehr heran und übersah den von links kommenden Skoda-Fahrer. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß, wobei glücklicherweise keiner verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8500,- EUR.



Betrunken und ohne Kennzeichen

Kitzingen - Am 25.06.2022 um 23:10 Uhr wurde ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer im Texasweg in Kitzingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass das E-Bike auch ohne Tretbewegung eine Geschwindigkeit von 20 km/h erreicht. Daher bedarf das Rad als sogenanntes Leicht-Mofa ein Versicherungskennzeichen, welches nicht vorhanden war. Weiterhin wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch vernommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer musste sich bei der Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Strafverfahren und Fahren ohne Pflichtversicherung.



Zwei Mal berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kitzingen - Am 25.06.2022 um 19:15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife in der Glauberstraße in Kitzingen einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher beim Befahren des Gehwegs ins Schwanken geriet und beinahe zu Boden fiel. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogentest bestätigte den kürzlichen Konsum von Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Kitzingen - Am 25.06.2022 um 10:45 Uhr wurde ein 63-jähriger E-Scooter-Fahrer in Kitzingen am Bleichwasen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann musste sich bei der Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.



Körperverletzung

Mit über 2,4 Promille um sich geschlagen

Kitzingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 00:50 Uhr, teilten der Polizei mehrere Personen einen randalierenden Mann an Oberen Mainkai in Kitzingen mit. Dieser habe wahllos auf Passanten eingeschlagen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten gebärdete sich der 20-Jährige hochgradig aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab 2,42 Promille. Der junge Mann wurde nach einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus aufgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.



Sachbeschädigung

Heckscheibe eingeschlagen

Volkach - In der Zeit von Freitag, 24.06.22, 16:30 Uhr bis Samstag, 25.06.2022, 11:30 Uhr, parkte eine 38-jährige ihren weißen Pkw Seat ordnungsgemäß auf einer Parkfläche in der Industriestraße in Volkach. In diesem Zeitraum schlug eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe des Pkw Seat ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Betrunken in fremden Haus eingeschlafen

Kitzingen - Am Sonntag, gegen 04:20 Uhr meldete eine 48-jährige Frau bei der Polizei, dass sich ein fremder Mann in ihrer Wohnung aufhalte. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife stellte an der genannten Örtlichkeit einen betrunkenen 20-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab zum Kontrollzeitpunkt noch 1,5 Promille. Der junge Mann hatte sich in der Nacht in volltrunkenem Zustand im unversperrten Keller des Wohnhauses zum Schlafen abgelegt. Zwischenzeitlich wurde der Keller des Wohnhauses unwissentlich ob des schlafenden Fremden verschlossen. Nach Erwachen hatte sich der fremde Mann gewaltsam Zugang zur Wohnung der Mitteilerin verschafft. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom Samstag, 25.06.2022

Verkehrsgeschehen

Der PI Kitzingen wurden im Berichtszeitraum Freitagfrüh, 24.06.22 bis Samstagfrüh, 25.06.22, ingesamt 9 Verkehrsunfälle gemeldet, davon mehrere mit Personenschäden.

Auch mit einem Fall des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich die Polizei beschäftigen:

Schwarzach a. Main - Lkrs. Kitzingen

Am Freitag, 24.06.22, gg. 18.30 h, befuhr eine 21jährige Opel-Fahrerin die KT 12 von Großlangheim kommend in Richtung Hörblach, während eine 57jährige Skodafahrerin in der Gegenrichtung unterwegs war.

Die Jüngere übersah beim Linksabbiegen in einen Flurweg in Höhe der Baggerseen das entgegenkommende Fahrzeug, so dass beide nahezu frontal miteinander kollidierten.

Da es in den beteiligten Fahrzeugen jeweils Mitfahrer gab, wurden insgesamt 4 Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weil eine 27jährige Mitinsassin des Skoda aufgrund einer Vorerkrankung als sehr verletzungsanfällig galt und man daher von möglichen schwereren Unfallfolgen ausgehen konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EU.

Geiselwind - Lkrs. Kitzingen

Am Freitag, 24.06.22, gg. 14.35 h, kam es an der Einmündung einer Werkszufahrt zur ST 2260 zu einem Auffahrunfall: Eine 43jährige BMW-Fahrerin fuhr hierbei auf einen vorausfahrenden und abbremsenden Dacia auf, den ein 56jähriger lenkte. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt, ebenso eine 64jährige Mitfahrerin im vorausfahrenden Pkw. Der Sachschaden wurde auf ingesamt ca. 4.500 EU beziffert.

Volkach - Lkrs. Kitzingen

Am Freitag, 24.06.22, gg. 11.16 h, überholte ein 61jähriger Zweiradfahrer auf der ST 2274 von Volkach kommend in Richtung Obervolkach einen vorausfahrenden Lkw. Als der Kradfahrer nach Abschluss des Überholvorganges wegen Gegenverkehrs wieder nach rechts zog, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam der Motorradfahrer zum Sturz und erlitt Prellungen und Abschürfungen. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000 EU geschätzt.

Volkach - Lkrs. Kitzingen

Zwischen Donnerstag, 23.06.22, 08.00 h und 21.00 h, wurde ein roter Pkw BMW auf einem Parkplatz in der Friedenstraße von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und rechtsseitig an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der polizeiliche Sachbearbeiter nahm eine Schadenshöhe von ca. 1000 EU an. Bislang sind bezüglich des Verursachers keine Erkenntnisse vorhanden. Hinweise nimmt die PI Kitzingen unter Tel.-Nr. 09321/141-0 entgegen.

Sonstiges

„Erlaubnis - los“

Kitzingen

Am Freitag, 24.06.22, gg. 22.10 h, wurde ein 21jähriger Zweiradfahrer in der Kaiserstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl er eine solche eigentlich zum Führen des Kleinkraftrades benötigt hätte. Daher musste die Weiterfahrt an Ort und Stelle unterbunden werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kitzingen

Am Freitag, 24.06.22, gg. 14.10 h, wurde ein 22jähriger auf seinem EScooter in der Kaiserstraße einer Kontrolle unterzogen, weil die Polizeibeamten erkannten, dass das Fahrzeug nicht wie erforderlich mit

einem Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Haftpflichtversicherungsvertrag bestand. Die weitere Nutzung auf öffentlichem Verkehrsgrund wurde sofort untersagt und ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Nordheim a. Main - Lkrs. Kitzingen

Zwischen Donnerstag, 23.06.22, 22.00 h und Freitag, 13.30 h, wurde an der KT 30, im Ortsbereich, eines von zwei Werbeschildern gewaltsam von einer Wand abgerissen. Hierbei zerbrach der Werbeträger und

verblieb beschädigt vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 EU beziffert. Wer hat diesbezüglich relevante Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt die PI Kitzingen unter Tel.- Nr. 09321/141-0 entgegen.

