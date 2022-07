Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom Samstag, 09.07.2022

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert in den Gegenverkehr gefahren

Schwarzach, Lkrs. Kitzingen: Beim Abbiegen von der Schweinfurter- in die Würzburger-Straße kam am Freitag, gegen 16:20 Uhr, ein 62-jähriger BMW-Fahrer aus Nürnberg zu weit nach links. Dort streifte er einen in der Gegenrichtung fahrenden Pkw Toyota eines 55-jährigen Landkreisbürgers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Alkoholisierter E-Bike-Fahrer streift Pkw

Sommerach, Lkrs. Kitzingen: Abrupt endete am Freitag, gegen 23:00 Uhr, die Heimfahrt vom Weinfest für einen 39-jährigen E-Bike-Fahrer. Unmittelbar nach dem „Schwarzacher-Tor“ touchierte der Radler mit seinem Lenker das Heck eines parkenden Pkw und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine blutende Gesichtswunde zu. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst wurde er von den Security-Mitarbeitern betreut, die den Vorfall direkt beobachtet hatten. Der Grund für den Fahrfehler des Radlers war schnell gefunden. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in eine örtliche Klinik eingeliefert werden. Dort wurde u.a. auch eine Blutentnahme entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Mit 1,88 Promille gegen einen Verkehrspoller gefahren

Marktbreit, Lkrs. Kitzingen: Am Samstag, gegen 05:00 Uhr, wollte ein 25-jähriger Landkreisbürger mit seinem Pkw BMW in die Innenstadt von Marktbreit fahren. Unmittelbar nach dem Torbogen kam er zu weit nach rechts und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen dortigen Steinpoller. Das Fahrzeug wurde bei dem Anstoß erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Steinpoller entstand Sachschaden Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des jungen Mannes fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Diebstähle

Powerbank entwendet

Kitzingen, Stadt: In einem Verbrauchermarkt „Am Dreistock“ entwendet ein 30- jähriger Rumäne am Freitagnachmittag eine Powerbank zum Laden von Mobiltelefonen. Als der Mann den Kassenbereich verlassen wollte, ertönte der Alarm der Diebstahlsicherung, worauf die Kassiererin in der Jackentasche des Mannes den kleinen Energiespender fand. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Geldsumme als Kaution hinterlegen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Mountainbike am Schwimmbad entwendet - Zeugen gesucht

Abtswind, Lkrs. Kitzingen. Bereits am Mittwoch wurde in der Zeit von 17:40 und 18:15 Uhr ein auffälliges, kupferfarbenes Herren-Mountainbike der Marke Cube „AMS125“ auf dem Fahrradstellplatz des Schwimmbades entwendet. Hinweise werden von der PI Kitzingen unter der Tel. Nr. 09321/141-0 entgegengenommen.

Sonstiges

Haustüre eingeschlagen - Zeugen gesucht Kitzingen, Stadt: Spielende Kinder haben an einem leerstehenden Haus in der Alten Poststraße am Freitagnachmittag die Glasscheibe der Haustüre eingeworfen. Die Mitteilerin konnte die Kinder nur noch davonlaufen sehen, konnte aber keine weiteren Hinweise auf diese geben. Zeugen, die ebenfalls den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Kitzingen unter der Tel.Nr. 09321/141-0 zu melden.

