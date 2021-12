Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom 25.12.2021

Verkehrsgeschehen

Biber läuft in Pkw

Obervolkach, Lkrs Kitzingen: Am Heiligabend, gegen 20:00 Uhr, kollidierte der 30-jährige Fahrer eines Audi´s aus dem Landkreis Schweinfurt auf der Straße zwischen Obervolkach und Gaibach mit einem querenden Biber. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Sprinterfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Kitzingen, Stadt: Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel am Heiligabend, gegen 23:00 Uhr, ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes-Sprinter mit Fürther-Kennzeichen im Stadtgebiet von Kitzingen auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs „Am Wilhelmsbühl“ durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion wurde deutlicher Alkoholgeruch bei dem 26-jährigen Fahrer festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gegenverkehr geblendet und nach Spiegelberührung geflüchtet - grauer VW Polo gesucht.

Wiesenbronn, Lkrs. Kitzingen: Mit aufgeblendetem Fernlicht kam ein dunkelgrauer VW Polo auf der Straße zwischen Wiesenbronn und Rödelsee einer 27-jährigen Frau aus dem Landkreis entgegen, die

mit ihrem Pkw BMW in Richtung Wiesenbronn unterwegs war. Der graue Polo kam zudem noch nach links auf die Fahrspur der jungen Frau. Dort kam es zur Berührung der beiden linken Fahrzeugspiegel, welche beide abgerissen wurden. Die 27-jährige Frau wurde durch Fahrzeugteile, die in den Innenraum ihres Fahrzeugs geschleudert wurden, leicht im Gesicht verletzt. Sie musste sich zur Behandlung in die Kitzinger Klinik begeben. Der Fahrer des VW Polo fuhr in Richtung Rödelsee weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der abgerissene Spiegel des

Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen sucht nun nach einem dunkelgrauen VW Polo 5 der Baujahre 2009 - 2017 an dem der linke Außenspiegel fehlt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen genommen.

Geparkten angefahren - Hinterlassener Zettel nicht lesbar

Kitzingen, Stadt: Zwischen Mittwoch, 22.12.2021, 13:00 Uhr und Heiligabend, 09:00 Uhr, wurde in der Moltkestraße Höhe Hausnummer 21 ein schwarzer BMW der 5er Serie von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Verursacher oder ein Zeuge hinterließ einen Zettel mit seinen Daten am Fahrzeug des Geschädigten. Dieser war jedoch auf Grund der Witterung nicht mehr lesbar. Die PI Kitzingen bittet daher um Hinweise, wer in der o.a. Zeit den Verkehrsunfall in der Moltkestraße beobachtet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.

Weitere Delikte

Familienstreit in der Heiligen Nacht endet in der Arrestzelle

Marktbreit, Lkrs. Kitzingen: Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streife der Kitzinger Polizeiinspektion zu einem Familienstreit in die Innenstadt von Marktbreit gerufen. Aufgrund hoher Alkoholisierung aller Beteiligten kam es zu einem Streit innerhalb einer Familie. Der Streit zog sich schließlich von der Wohnung der Familie bis auf den Schlossplatz hinaus. Ein 21-jähriger Mann ließ sich selbst von der Streife nicht mehr beruhigen und musste in Gewahrsam genommen werden. Die Restnacht verbrachte er schließlich in der Arrestzelle der Polizei.

Ukrainer legt gefälschten Impfausweis bei einer Apotheke vor

Kitzingen, Stadt: Ein 31-jähriger ukrainischer Kraftfahrer ohne Wohnsitz in Deutschland legte an Heiligabend, gegen 12:40 Uhr, seinen Impfausweis bei einer Apotheke in der Königsberger Straße vor, um zwei Corona-Impfungen digitalisieren zu lassen. Der Mitarbeiterin der Apotheke fielen die gefälschten Chargennummern des Impfstoffes auf, weshalb sie umgehend die Polizei verständigte. Gegenüber der Streife räumte der Ukrainer ein, dass er den Impfausweis mit den falschen Impfaufklebern über das Internet erworben hatte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet. Er musste auf Anordnung der Staatanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Impfausweis wurde sichergestellt

