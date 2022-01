Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom 1. Januar 2022

Verkehrsgeschehen

Am Freitag bis zum Samstag früh kam es auf den Straßen im Landkreis Kitzingen zu lediglich vier Verkehrsunfällen bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Zwei Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

DHL-Fahrzeug beschädigt Mauer

Stadt Kitzingen: Am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr blieb vermutliche ein DHLKleintransporter in der Buchbrunner Str. an einer dortigen Steinmauer hängen und beschädigte diese dabei. Der Fahrer des Kleinlasters fuhr weiter ohne sich um den Schaden an der Mauer in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern. Ein Nachbar konnte der Polizei den Hinweis auf das vermutlich unfallverursachende Fahrzeug der DHL geben und an der Mauer konnte gelbe Farbe festgestellt werden. Hydrant umgefahren

Mainsondheim - Lkrs. Kitzingen: Wie erst nachträglich gemeldet wurde, hatte ein noch unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, bereits am Donnerstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr in Mainsondheim im Steinweg einen dortigen Hydranten umgefahren und war anschließend geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro.

Diebstähle

Diesel aus Lkw entwendet

Markt Herrnsheim - Lkrs. Kitzingen In der Zeit vom 22.12.21 bis zum 31.12.21 brach ein noch unbekannter Täter bei einer In Markt Herrnsheim abgestellten Sattelzugmaschine den Tankdeckel auf und zapfte dann anschließend ca. 230 Liter Diesel ab. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf ca. 100,- Euro geschätzt, der Wert des entwendeten Diesels beträgt ca. 345,- Euro.

Sonstiges

Bei 16jährigem Rauschgift aufgefunden

In der Silvesternacht gegen 01:00 Uhr wollten Beamte der PI Kitzingen auf dem Parkplatz des Mc Donalds eine Gruppe Jugendliche einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Streife flüchteten die Jugendlichen zunächst . Es konnten aber schließlich drei von ihnen festgehalten und kontrolliert werden. Dabei fanden die Beamten bei einem 16jährigen ein Tütchen mit einer kleinen Menge Marihuana. Dies hatte er noch kurz vor der Kontrolle versucht weg zu werfen. Nach dem Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16jährige seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Jugendliche mit Rauschgift und Alkohol

Dettelbach - Lkrs. Kitzingen: Nach einem Hinweis auf mögliche illegale Pyrotechnik wurden gegen 00:50 Uhr in Dettelbach in der Mainstockheimer Straße zwei 14jährige Jugendliche einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde bei einem Mädchen eine Zigarettenschachtel aufgefunden in der sich ein fertig gedrehter Joint befand. Außerdem führten beide noch hochprozentigen Alkohol mit sich. Alkohol und Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und die beiden Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Hinweise auf die geschilderten Fälle nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

