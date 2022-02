Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Inspektion Kitzingen vom Sonntag, 6. Februar 2022

Verkehrsgeschehen

Von Samstag auf Sonntag ereigneten sich vier Verkehrsunfälle welche bei der Polizeiinspektion Kitzingen gemeldet wurden. Keiner der Verkehrsteilnehmer trugen Verletzungen davon.

Kitzingen, Stadt. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen einen Pkw-Fahrer fest, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Gegen 00:20 Uhr wurde in der Heinrich-Huppmann-Straße der Fahrer eines Pkw Ford angehalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin musste in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Kitzingen, Stadt. Ebenfalls am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer kontrolliert, bei dem Alkoholgeruch festgestellt wurde. Einen Wert von über 1,10 Promille erreichte der junge Mann als im Rahmen einer Verkehrskontrolle von Beamten der Kitzinger Polizei angehalten wurde. Hinzu kam, dass hier ebenfalls Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln durch die Polizisten gewonnen werden konnten. Die Entnahme einer Blutprobe wurde in der Polizeidienststelle durchgeführt. Der Vorgang wird der Staatsanwaltschaft in Würzburg übersandt.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com