Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom Samstag, 14.05.2022

Verkehrsgeschehen

Mit 1,54 Promille Mercedes betankt

Kitzingen - Am Freitag, um 22:30 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße zu einem Unfall. Ein 49-jähriger betankte dort seinen Pkw Mercedes, als sein 37-jähriger Beifahrer unvermittelt die Beifahrertüre öffnete. Dabei stieß die Türe gegen einen vorbeifahrenden Pkw VW. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 400,- EUR. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem 49-jährigen Mercedes-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 0,77 mg/l (1,54 Promille). Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde noch vor Ort von der Polizei sichergestellt. Den 49-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfälle

Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Dettelbach - Am Freitag nachmittag befuhr eine 25-jährige mit ihrem Pkw Toyota die Staatsstraße bei Dettelbach in Richtung Mainfrankenpark. Hinter dieser fuhr einer 24-jährigen Opel-Fahrerin, als die Toyota-Fahrerin plötzlich grundlos abbremste. Die Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Toyota auf. Dabei erlitt die Opelfahrerin Schmerzen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 8000,- EUR.

In den Gegenverkehr geraten

Volkach - Rimbach - Am Freitag gegen 13:55 Uhr befuhr eine 31-jährige VW-Fahrerin die Kreisstraße von Rimbach in Richtung Krautheim. Abgelenkt durch ihr Kind kam sie in einer Rechtskurve zu weit nach links. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin im Gegenverkehr. Beide Fahrerinnen versuchten noch jeweils nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000,- EUR.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Wiesentheid - Am Freitag, gegen 19.52 Uhr, beobachtete eine aufmerksame 26-jährige Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße in Wiesentheid. Dort streifte ein weißer Pkw BMW einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi und fuhr dabei dessen Außenspiegel ab. Der BMW-Fahrer fuhr nach dem Anstoß weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Pkw Audi beläuft sich auf ca. 800,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Marktsteft - Bereits am Donnerstag kam es in Marktsteft, Am Traugraben 2, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 18:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort parkte eine 59-jährige ihren Pkw BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Hierbei wurde der Pkw BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Zwei Unfallfluchten auf Mainparkplatz

Marktbreit - Am Freitag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr parkte ein 53-jähriger seinen Pkw Opel auf dem Mainparkplatz in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit. In dieser Zeit wurde sein Pkw am Fahrzeugheck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Kitzingen - Am Freitag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr wurde ein Pkw VW auf dem Mainparkplatz am Bleichwasen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Sachbeschädigung

Redbull-Dose verursacht Schaden an Pkw

Kitzingen - Am Freitag, gegen 20:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Ford-Fahrerin die Repperndorfer Straße in Kitzingen. Vor dieser fuhr ein dunkelgrüner Kleinwagen, aus welchem eine leere Redbull-Dose geworfen wurde. Die Dose traf den Pkw Ford, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 100,- EUR entstand.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Pkw auf Parkplatz mutwillig beschädigt

Iphofen - Am Freitag kam es auf dem Parkplatz am Stadtsee in der Schützenstraße im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte dort mutwillig einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes im Bereich der Motorhaube, des Kühlergrills bzw. der Stoßstange sowie an den beiden vorderen Radläufen mittels eines unbekannten Gegenstandes. Dadurch entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Blumentöpfe mit Steinen und Tritten beschädigt

Kitzingen - Am Freitag gegen 20:20 Uhr stellte eine 48-jährige Bewohnerin im Marshall-Heigts-Ring drei Kinder auf ihrer Terrasse fest. Die etwa 10 - 13 Jahre alten Kinder hatten offenbar zuvor Blumentöpfe mittels Steinen und Tritten beschädigt. Die Kinder flüchteten in unbekannte Richtung. Der Bewohnerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 75,- EUR.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kitzingen unter der Tel. 09321/1410 entgegen.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com