Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Verkehrsgeschehen

Im Berichtszeitraum, von Freitag auf Samstag, wurden bei der Polizeiinspektion Kitzingen sieben Verkehrsunfälle bekannt. Bei einem der Unfälle ist ein Personenschaden eingetreten.

Rollerfahrer stürzt - Leichte Verletzungen erlitten

KITZINGEN. Am Freitagnachmittag stürzte der Fahrer eines Kleinkraftrades in Kitzingen in der Marktbreiter Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 14:15 Uhr befuhr der Rollerfahrer den Kreisverkehr vor einem dortigen Verbrauchermarkt. Als er den Kreisverkehr an der Ausfahrt in die Mainbernheimer Straße verlassen wollte kam er zu Sturz.

Ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten zufolge war wohl ein Fahrfehler ursächlich für das Sturzgeschehen, bei dem sich der Fahrer Verletzungen an einer Hand und an einem Fuß zuzog.

Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, musste die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen mit dem Abbinden derselben beauftragt werden.

Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer verlässt Unfallstelle

MAINSTOCKHEIM, Lkrs. Kitzingen. In den frühen Morgenstunden verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall bei dem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden und verließ die Unfallstelle.

Am Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer den Mühlweg in Mainstockheim. Hier kam er der Spurenlage zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte offensichtlich durch Gegenlenken den Pkw wieder auf die Fahrbahn zu steuern, kollidierte jedoch mit zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw. Obwohl an diesen Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden entstand, entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Aufmerksame Anwohner, welche sich als Zeugen zu erkennen gaben, konnten sachdienliche Hinweise geben. Diese führten letztlich zum Auffinden des unfallverursachenden Pkw und des dazugehörigen Fahrers.

Nachdem die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kitzingen den Fahrzeugführer angetroffen hatten, stellten diese einen erheblichen Alkoholisierungsgrad bei dem jungen Mann fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,10 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort in Verwahrung genommen. Er selbst musste mit zur Polizeidienststelle, wo eine Blutprobe zur genauen Feststellungen des Alkoholgehaltes entnommen wurde.

Der Vorgang wird der Staatsanwaltschaft in Würzburg vorgelegt. Der Fahrzeugführer wird verdächtigt eine Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie eine Unfallflucht begangen zu haben.

Mit über 1,60 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

KITZINGEN. Mit einem erstaunlichen hohen Alkoholgehalt war am Freitag ein E-Scooter-Fahrer unterwegs.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, gegen 23:15 Uhr, hielten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kitzingen einen E-Scooter-Fahrer an. Im Verlauf der Kontrolle konnten die Polizisten deutlich Alkoholgeruch feststellen. Bereits ein durchgeführter Vortest an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von über 1,60 Promille.

Der Mann musste in den Diensträumen der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben.

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wird ein Vorgang an die Staatsanwaltschaft Würzburg übersandt.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Polizisten mit gutem Riecher

KITZINGEN. Am Freitagabend, gegen 20:35 Uhr, kontrollierten die Polizisten aus Kitzingen einen Pkw-Fahrer und stellten dabei fest, dass dieser offensichtlich Alkoholika konsumiert hatte.

Nachdem die Beamten Alkoholgeruch feststellen konnten, gab der Verkehrsteilnehmer eine Atemprobe ab, welche einen Wert von über 0,25 mg/l ergab.

In der Dienststelle musste der Mann einen weiteren gerichtsverwertbaren Test durchführen, welcher den Wert des Vortests bestätigte.

Das zu bezahlende Bußgeld wird 500 Euro betragen. Darüber hinaus erwartet den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat.

ABTSWIND, Lkrs. Kitzingen. Bereits um 16:40 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in Abtswind kontrolliert.

Bei diesem wurde ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Der Mann erreichte bei einem vor Ort durchgeführten Vortest ebenfalls einen Wert von über 0,25 mg/l.

Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest in der Polizeiinspektion Kitzingen bestätigte ebenfalls den Wert.

Auch hier wird das Bußgeld 500 Euro betragen. Das Fahrverbot von einem Monat wird auch diesen Fahrzeugführer erwarten.

Verdacht auf Drogenkonsum - Weiterfahrt unterbunden

GERLACHSHAUSEN, Lkrs. Kitzingen. Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, konnten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Verdachtsmomente hinsichtlich des Konsums von Betäubungsmitteln gewonnen werden.

Nachdem die Beamten der Kitzinger Polizei bei einem Fahrzeugführer weißes Pulver an der Nase erkennen konnten, lag der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln recht nahe.

Zwar stritt der Pkw-Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ab, die durchgeführten Tests sprachen jedoch eine andere Sprache.

Deswegen wurde nicht nur die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sondern auch noch eine Blutprobe entnommen.

KITZINGEN. Einen weiteren Verdacht hinsichtlich des Konsums von Betäubungsmitteln konnten die Polizisten aus Kitzingen bei einem E-Scooter-Fahrer gewinnen.

Knapp eine Stunde später, gegen 12:05 Uhr, kontrollierten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer in Kitzingen. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Auch hier musste die Weiterfahrt unterbunden werden, eine Blutprobe wurde ebenfalls entnommen.

Beide Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. Des Weiteren erwartet bei ein Fahrverbot von jeweils einem Monat.

Auch präventiv erfolgreich - Polizisten verhüten bevorstehende Trunkenheitsfahrt

DETTELBACH, Lkrs. Kitzingen. Im Rahmen eines Einsatzes wegen Ruhestörung eilten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen am Samstag, gegen 00:30 Uhr, nach Dettelbach.

Hier konnten die Polizisten einen Mann antreffen, welcher in seinem Fahrzeug saß und laut Musik hörte. Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hatten, konnte bei dem Herrn deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Da anzunehmen war, dass der Mann sein Kraftfahrzeug noch wegfahren wird, wurden die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Knappe zwei Stunden später wurde der Mann bei der Polizeiinspektion vorstellig und wollte seinen Fahrzeugschlüssel wieder in Empfang nehmen. Zur Sicherheit wurde vor der Aushändigung ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,25 mg/l, weswegen der Schlüssel nicht sofort ausgehändigt werden konnte.

Briefkasten wiederholt beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

KITZINGEN. Bereits von Donnerstag auf Freitag wurde in einem Anwesen am Oberen Mainkai in Kitzingen zum wiederholten Male ein Briefkasten beschädigt.

In der Vergangenheit wurde der Briefkasten der Asylbewerberunterkunft bereits schon einmal beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Kitzingen unter der Tel.-Nr. 09321/141-0 zu wenden.

