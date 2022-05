Betrunkener Autofahrer in Astheim gestoppt

Polizisten haben am Samstag gegen 2 Uhr in Astheim einen 34-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch und ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,08 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung war die Fahrt für den 34-Jährigen zu Ende und er musste sich in den Räumen der Polizeiinspektion Kitzingen Blut abnehmen lassen.

Glasflasche gegen Haustüre geworfen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr in Kitzingen eine Glasflasche gegen eine Hauseingangstüre in der Königsberger Straße gworfen. Ein Zeuge hatte die Tat zwar noch beobachten können, konnte aber die beiden männlichen Täter nicht an der Flucht hindern. Die geworfene Bierflasche verursachte einen Schaden von rund 500 Euro.

Mit Traktor Getreideabfall und Bauschutt im Wald entsorgt

Ein noch unbekannter Täter hat im Lauf der vergangenen Woche in einem kleinen Waldgebiet nördlich einer Schweinezuchtanlage in der Gemarkung Mönchsondheim eine größere Menge Bauschutt sowie Getreidedrusch illegal entsorgt. Der Spurenlage nach war der Täter mit einem Traktor an den Tatort gelangt, was laut Polizei darauf schließen lässt, dass er von einem landwirtschaftlichen Gut aus dem Einzugsgebiet von Mönchsondheim kommen dürfte. Der Abfall dürfte eventuell bei der Reinigung eines Getreidesilos oder Getreidelagers angefallen sein.

Lampenschirme an Wohnmobilstellplatz abgerissen

Zwischen Freitagmittag und Samstag, 9.30 Uhr wurden in Dettelbach an der Ver- und Entsorgestation für Trinkwasser und WC am Wohnmobilstellplatz an der Mainlände zwei Lampenschirme abgerissen und hierdurch beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Fahrradfahrerin mit 2,7 Promille unterwegs

Ein 40-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstag gegen 20 Uhr im Fröhstockheimer Weg in Hoheim gestürzt. Grund war eine Alkoholisierung von rund 2,7 Promille, was ein Alkotest zu Tage brachte. Die Frau blieb unverletzt, sieht aber nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Vorgartenmauer angefahren: 4000 Euro Schaden

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 10 Uhr hat ein Fahrzeug die Vorgartenmauer eines Anwesens in der Oberen Bergstraße in Nenzenheim auf einer Länge von 1,6 Meter gestreift und dabei beschädigt. Es kam zum Verschieben einiger Platten, so dass die Schadenshöhe rund 4000 Euro beträgt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Hinweise auf seine Person zu hinterlassen.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.