Glück im Unglück: Motorradfahrer stößt mit Radfahrer zusammen

Auf der Bundesstraße 286 zwischen Castell und Birklingen wurde am Freitag, um 11.15 Uhr, ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Motorrad leicht verletzt. Der 76-jährige Fahrradfahrer wollte in dem Moment nach links in einen Feldweg abbiegen, als der Motorradfahrer den Radfahrer überholen wollte. Mit einer Platzwunde am Kopf und Schürfwunden ging der Unfall für den Radler glimpflich aus.

Polizeistreife stoppt in Nordheim Radler mit 1,9 Promille

Ein 28-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen in der Mainstraße in Nordheim stark alkoholisiert von einer Streife auf seinem Fahrrad fahrend angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Elektrischer Weidezaun bei Tiefenstockheim durch Unbekannte beschädigt

Am Freitag, gegen 22 Uhr, stellte der Eigentümer einer Grünfläche in der Gemarkung Tiefenstockheim fest, dass Unbekannte seinen elektrischen Weidezaun an drei Stellen durchgezwickt hatten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen unter der Tel.: (0 93 21) 14 10 zu melden.

Zwei Nummernschilder in Albertshofen gestohlen

Im Laufe des Freitags wurden in der Neuen Flurstraße in Albertshofen die beiden Kennzeichen KT-TN 319 entwendet, die an einem Pkw Kia angebracht waren. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in einer Hofeinfahrt.

