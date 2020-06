Polizeibericht: Fußgängerin übersieht Auto

Glück gehabt: Fußgängerin und Auto prallen zusammen

Eine Fußgängerin überquerte am Freitagnachmittag am Hindenburgring-West die B 8 in Kitzingen. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto. Der Fahrer reagierte schnell und der Zusammenprall verlief für die junge Frau relativ glimpflich, teilt die Polizei mit. Die 20-Jährige zog sich Verletzungen am linken Ellenbogen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen wurde die Motorhaube zerkratzt. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von etwa 1000 Euro aus.

Mauer in Gnodstadt beschädigt

Bereits zwischen 1. Mai und und 26. Juni wurde Am Steinbruch in Gnodstadt eine Mauer vor einem Wohnhaus beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei geht von einem Auto als Verursacherfahrzeug aus.

Betrunkener Radler gestoppt

Um 3 Uhr kontrollierten Polizisten in der Dr.-Eugen-Schön-Straße in Volkach am Samstag einen 29-jährigen Mountainbiker, dessen Fahrweise auf vorherigen Genuss von Alkohol schließen ließ. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,78 Promille. Damit war der Grenzwert der absoluten Fahruntauglichkeit von 1,60 Promille überschritten. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Kontrolle: Frau fährt unter Drogeneinfluss

Am Freitag gegen 14 Uhr kontrollierte eine Streife eine 39-jährige BMW-Fahrerin in der Schreibersgasse in Kitzingen. Bei ihr wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrt der Dame endete vorerst an der Kontrollstelle.

Auf dem Parkplatz: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Freitag zwischen 15.30 und 18 Uhr die rechte Seite eines silberfarbenen Volkswagen. Das Auto stand in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 600 Euro.

Haus in Dettelbach beschmiert

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, beschmierte ein Unbekannter die Hauswand eines Anwesens im Birklinger Hof in Dettelbach. Auch in der Nacht auf Samstag wurde das Haus beschmiert. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von etwa 100 Euro aus.

Hinweise erbittet die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.