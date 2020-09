Handtasche unbeaufsichtigt: Wertsachen gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 17.30 Uhr aus einer geöffneten Handtasche ein Smartphone mit roter Schutzhülle, sowie einen Geldbeutel mit diversen Bankkarten, Ausweisdokumenten und 180 Euro. Die Tat ereignete sich auf Höhe der Glauberstraße 3 im Bereich des Mainufers in Kitzingen. Zur Tatzeit war die Tasche der Geschädigten unbeaufsichtigt gewesen.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.

Im Gegenverkehr: Spiegel berühren sich

Am Freitag, gegen 17 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Ford auf der Kaiserstraße in Euerfeld. Mit einem entgegenkommenden schwarzen Auto kam es zu einer Spiegelberührung. Der Fahrer des schwarzen Fahrzeuges fuhr einfach weiter. Am Wagen des Mitteilers entstand augenscheinlich kein Schaden.

Glück gehabt: Anhänger löst sich während der Fahrt

Ein 41-Jähriger fuhr am Freitagmorgen mit seinem Wagen nebst Anhänger auf der Straße Am Lehnstein in Dettelbach. Er wollte nach links in die Balthasar-Neumann-Straße abbiegen. Hierbei löste sich der Anhänger aus ungeklärter Ursache und fuhr gerade aus. Dort stieß er mit dem Audi eines anderen Verkehrsteilnehmers zusammen. Es entstand geringer Schaden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Auf einem Parkplatz: Heckscheibe beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, wurde in der Schrannenstraße in Kitzingen die Heckscheibe eines Renault Espace beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit noch nicht. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Anzeige: ohne Versicherung unterwegs

Am Samstagvormittag hielt die Polizei in Prichsenstadt einen Mann an, der ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Der 42-Jährige war mit seinem Wagen unterwegs und gab letztlich zu, dass er vergessen zu habe, dass sein Fahrzeug kurze Zeit vorher entstempelt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.