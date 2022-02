Unbekannter nimmt Handy und Geldbörse an sich

Eine Frau ließ am Freitag gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle Keltenstraße in Kitzingen ihr Handy und eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten liegen. Als sie den Verlust bemerkte und wenige Minuten später zurückkam, waren die Gegenstände verschwunden. Die Frau erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizei, die nun wegen Fundunterschlagung ermittelt und Zeugen um sachdienliche Hinweise bittet.

Mädchen mit gestohlenen Kosmetikartikeln erwischt

Eine 14-jährige Schülerin wurde am Samstagnachmittag dabei ertappt, wie sie in einem Drogeriemarkt in Dettelbach Kosmetikartikel mitgehen ließ. Die hinzugerufene Polizei nahm den Diebstahl auf und brachte das Mädchen nach Hause. Dort wurden die Eltern informiert. Die Schülerin muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Positiver Drogentest hat Konsequenzen für Autofahrer

Eine Polizeistreife stoppte am Freitag gegen 21.45 Uhr einen Autofahrer im Stadtgebiet von Kitzingen und stellte bei der Kontrolle "drogentypische Auffälligkeiten" fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann musste mit auf die Wache und sich Blut abnehmen lassen. Ihn erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Supermarktes

Auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen wurde am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr bei einem Parkmanöver ein Auto beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei bittet bei den ungeklärten Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. (09321) 1410.