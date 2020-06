Polizeibericht: Asbestplatten illegal entsorgt

Vorfahrt missachtet: 22-Jähriger leicht verletzt

Am Samstagabend war eine 21-Jährige mit ihrem Seat auf der Kreisstraße von Sickershausen nach Michelfeld unterwegs. Sie bog nach links in Richtung Mainbernheim ab und übersah einen aus Richtung Mainbernheim kommenden Seat Arona. Der 22-jährige Fahrer wich sofort nach links aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings geriet er beim Ausweichen auf die Verkehrsinsel, wobei die Radaufhängung und die Felge erheblich beschädigt wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Der junge Mann zog sich bei dem Ausweichmanöver leichte Verletzungen zu.

Illegale Entsorgung: Asbestplatten in Container gefunden

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag hat ein bislang Unbekannter etwa zehn bis 15 asbesthaltige Bauplatten im Greifswalder Weg in Kitzingen in einem Bauschuttcontainer entsorgt. Eine Anwohnerin hatte den Container wegen Umbaumaßnahmen aufstellen lassen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.