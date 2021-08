In den vergangenen Monaten ist es vermehrt vorgekommen, dass bei Entrümpelungsarbeiten oder der Auflösung von Hausständen Restbestände von Waffen und Munition gefunden wurden. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger – vor allem bei Unkenntnis über Handhabung oder Wirkungsweise der Fundgegenstände – die Waffen oder die Munition nicht selbstständig zu entsorgen. Stattdessen solle man sich an die nächste Polizeidienststelle oder das Landratsamt wenden.

Vorschaubild: © Carsten Rehder, dpa