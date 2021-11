Kitzingen vor 1 Stunde

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern

Am Dienstagnachmittag erhielt eine Mitarbeiterin einer Firma Am Dreistock in Kitzingen einen Anruf von einer angeblichen Partnerfirma. Durch die betrügerischen Anrufer wurden unter dem Vorwand einer Sortimentsentfernung mehrere Cashcodes von GooglePlay sowie iTunes am Telefon erfragt und übermittelt. Die Unbekannten lösten die Codes umgehend ein, heißt es im Polizeibericht. Als der Betrug auffiel, war eine Stornierung nicht mehr möglich. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.