Kitzingen vor 54 Minuten

Polizei sucht Geschädigten nach Körperverletzung

Im Bereich der Südbrücke/Nordtangente in Kitzingen ereignete sich am Mittwoch um 20.55 Uhr eine Körperverletzung, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin beobachtete hier eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein namentlich bekannter Mann schlug beim Vorbeilaufen einer anderen männlichen Person grundlos mit der Faust in dessen Gesicht. Anschließend rannte der Geschädigte davon und stieg kurz darauf in einen Pkw, dunkler Kombi mit dem Teil-Kennzeichen KT-FB ???. Mit diesem fuhr der offensichtlich verletzte Mann dann in unbekannte Richtung davon. Der Täter konnte bereits von der Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt werden.