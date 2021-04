Gleich mehrere Leitpfosten fuhr ein noch unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in Kitzingen in der Hoheimer Straße um und flüchtete anschließend. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte – laut Spurenlage ein Audi Q7 – vom Kreisverkehr der B8 kommend in Richtung Hoheim, als er auf Höhe der Einmündung in das Gewerbegebiet Goldberg nach rechts ins Bankett und den angrenzenden Acker kam.

Dabei, so schreibt die Polizei, fuhr er mehrere Leitpfosten um und beschädigte auch sein eigenes Fahrzeug. An der Unfallstelle gefundene Fahrzeugteile lassen auf einen Audi Q7 als Unfallverursacher schließen.