Geiselwind vor 33 Minuten

Polizei stoppt Maskenverweigerer unter Drogeneinfluss

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag im Bereich der Rastanlage Geiselwind gleich mehrfach in negativer Weise aufgefallen, teilt die Polizei mit. Nachdem der 36-Jährige wiederholt Geschäfte ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung betreten hatte und teils trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, verständigten Mitarbeiter der betreffenden Filialen die Polizei. Als die Beamten den Mann kurze Zeit später in seinem Fahrzeug antreffen konnten, stellte sich heraus, dass dieser durch die Einnahme berauschender Mittel nicht mehr in der Lage war, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.