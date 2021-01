In der Nacht zum Samstag (09. Januar 2021) ist die Polizei aufgrund einer Ruhestörung nach Kitzingen gerufen worden. Als die Beamten beim entsprechenden Mehrfamilienhaus in der Repperndorfer Straße ankamen, war deutlich Geschrei und Musik zu hören. Die Polizisten klingelten und klopften, allerdings wurde ihnen nicht geöffnet.

Unterdessen versuchten mehrere Partygäste schon mal unbemerkt aus einem Fenster im Erdgeschoss zu entkommen. Die Beamten konnten dann zwei Flüchtige, die ohne Schuhe unterwegs waren, auffinden und kontrollieren. Da die Beamten auch dann nicht in die Wohnung gelassen wurden, blieb ihnen nichts anderes übrig als "unter Zwang" in die Wohnung zu gelangen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet.

Polizei wird wegen Ruhestörung gerufen: Partygästen versuchen aus Fenster zu fliehen

Dort fanden die Polizisten acht Feierende aus sieben verschiedenen Hausständen vor. Gegen die Partygäste und den Gastgeber im Alter zwischen 20 und 23 Jahren wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten und dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Das Polizeipräsidium Unterfranken teilt dahingehend mit, dass die Polizei auf eigene Initiative hin keine Kontrollen von und in Wohnungen vornimmt. Allerdings wird beispielsweise im Rahmen von Ruhestörungen entsprechend eingegriffen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz vorliegt, wird dieser konsequent verfolgt und geahndet.