In den vergangenen Tagen kam es erneut dazu, dass Bürger vermeintliche Online-Verkaufsportale zum Shoppen nutzten, die es tatsächlich gar nicht gibt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Kitzingen hervor.

Bei den sogenannten „Fake-Shops“ handelt es sich um Verkaufsplattformen im Internet, die Waren zu sehr günstigen Konditionen anbieten, diese jedoch nicht liefern. Die Betrüger nutzen hierbei die Anonymität des Internets und die Leichtgläubigkeit der Käufer, um diese um ihr Erspartes zu bringen.

Seiten wie „gartenoo.eu“, „sport-monkey.de“, „kuechenju.net“ locken mit attraktiven Angeboten und bringen die Opfer so dazu, Überweisungen zu tätigen. Oftmals, wie auch in diesen Fällen, erfolgt die Überweisung an ein nichtdeutsches Konto. Der Schaden der aktuellen Betrügereien beläuft sich auf über 850 Euro.

So wirkte der Internetauftritt eines unbekannten Shops, in diesem Fall „Sport-Monkey“ überaus professionell auf einen interessierten Bürger aus dem Landkreis Kitzingen. Er beabsichtigte, ein elektronisches Gerät für seinen Garten zu kaufen. Verlockend war auch der um circa 30 Prozent niedrigere Preis, wie er von anderen Anbietern angepriesen wurde. Eine Mischung aus Zeitmangel und Bequemlichkeit verhinderte, dass der Mann zumindest im Internet nicht weitere Recherchen zu diesem Shop anstellte. Weitere Merkwürdigkeiten, wie ein ausländisches Bankkonto und eingeschränkte Bezahlmöglichkeiten überging der Kunde und zahlte schließlich per Direktüberweisung auf ein Konto in Spanien. Erst Tage später fiel dem Mann auf, dass er offensichtlich einem Fake-Shop aufgesessen war. Die versprochene Ware wurde natürlich nicht geliefert. Sein Geld dürfte nun in Spanien weitere Verwendung finden.

Tipps und Hinweise der Polizei:

- Seien sie kritisch, wenn der angebotene Preis deutlich günstiger als gewöhnlich ist.

- Achten sie darauf, dass durch den Shop mehrere Bezahlmöglichkeiten angeboten werden (PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Rechnung, etc.)

- Werden sie misstrauisch, wenn die Überweisung an ein ausländisches Bankkonto zu überweisen ist.

- Recherchieren sie vor Kaufabschluss im Internet nach dem Shop, ob bereits Warnmeldungen zu diesem vorliegen

Weitere hilfreiche Hinweise können bei der Polizei erfragt werden.