Zwischen Montag und Freitag vergangener Woche fuhr laut Polizeibericht vermutlich ein Geländewagen oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug über das Vereinsgelände am Gießhügel in Volkach und hinterließ dort durch die breiten Reifenspuren einen Flurschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Die Verantwortlichen des Vereins weisen darauf hin, dass für künftige Vorfälle Überwachungsmaßnahmen ergriffen wurden.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Am Freitag wollte eine 33-jährige Frau, nachdem sie einen 58-Jährigen in der Egerländer Straße in Kitzingen besucht hatte, mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren. Nachdem jedoch zuvor Alkohol getrunken wurde und der Besuchte an der Fahrtauglichkeit seiner Besucherin zweifelte, hielt er ihren Drahtesel zurück, was die Dame monierte. Bevor ein Streit entstand, wurde die Polizei hinzugezogen. Laut Alkotest hatte die Frau 2,4 Promille intus, was weit über der absoluten Fahruntauglichkeitsgrenze bei einem Pedalritter (1,6 Promille) liegt. Die Polizei lobt das Verhalten des 58-Jährigen, der vielleicht Schlimmeres verhindert habe.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Am Samstag kontrollierte die Polizei gegen 0.55 Uhr in der Kitzinger Wörthstraße zwei E-Scooter-Fahrer, 30 und 34 Jahre alt. Sie waren ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs. Beide hatten noch schwarze Versicherungskennzeichen aus dem abgelaufenen Versicherungsjahr 2020 montiert und es versäumt, einen Folgevertrag abzuschließen. Am Freitag stellte eine Polizeistreife gegen 12 Uhr in der Heinrich-Huppmann-Straße in Kitzingen fest, dass ein 32-jähriger Elektrorollerfahrer ebenfalls ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert hatte. Bei einem weiteren kontrollierten E-Scooter war überhaupt kein Kennzeichen befestigt.

An zwei Autos Mercedes-Sterne abgebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden an zwei in der Kitzinger Flugplatzstraße, in Höhe der Hausnummer 22, abgestellten Mercedes der E-Klasse jeweils die Sterne abgebrochen. Geschädigt sind zwei angrenzend wohnhafte Brüder. Die Schäden werden mit jeweils rund 100 Euro angenommen.

Jugendliche Mopedfahrer ohne Führerschein

Am Samstagnachmittag erwischte die Polizei zwei 15-Jährige, die in der Karl-Zimmermann-Straße in Marktbreit ohne Führerschein Moped fuhren. Gegen die Jugendlichen und den 56-jährigen Fahrzeugbesitzer werden Verfahren eingeleitet.

Autofahrer war alkoholisiert

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 66-jährigen Mercedes-Fahrer in Kitzingen. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,4. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Verdacht: Mit Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagvormittag in der Kleinlangheimer Hauptstraße fiel den Polizeibeamten auf, dass der 22-jährige Fahrer nervös wirkte und sich untypisch verhielt. Ihm wurde wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

Außenspiegel abgetreten

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Samstag, 8.20 Uhr, wurde auf dem Schotterparkplatz am Bleichwasen in Kitzingen ein silberner Audi A 4 beschädigt. An dem Auto wurde von einem bislang unbekannten Täter der linke Außenspiegel abgetreten.

Jugendliche wegen Vandalismus unter Verdacht

Am Samstag ermittelte die Polizei fünf Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren, die verdächtigt werden, in der Schweizergasse in Kitzingen gegen 20.45 Uhr eine Holzbank beschädigt zu haben. Die Latten der Sitzfläche waren abgetreten worden. Die Jugendlichen waren zum Teil deutlich alkoholisiert und wurden deshalb in Gewahrsam genommen. Ihre Eltern durften sie in der Dienststelle abholen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.