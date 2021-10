Marktbreit vor 54 Minuten

Polizei auf der Suche: Wem gehört das Rad?

Am Freitag wurde der Polizei Kitzingen ein herrenloses Fahrrad in der Straße „Steingraben“ in Marktbreit gemeldet, das dort laut Polizeibericht bereits längere Zeit unverschlossen dort stand. Das Fahrrad wurde von der Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 zu melden.